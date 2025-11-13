Prof. Dr. Mustafa Nazım Karalezli: Muğla’da el cerrahisinde sinir yaralanmaları fazla oluyor

Prof. Dr. Mustafa Nazım Karalezli, el ve mikrocerrahi alanındaki deneyimini, el cerrahisinde sık görülen yaralanmaları, sinir onarımı ve spor yaralanmalarına dair gözlemlerini anlattı.

Uzmanlık ve eğitim

Prof. Dr. Karalezli, el ve mikrocerrahi uzmanı olarak 2010 yılında Türk El Cerrahisi Derneğinden El Cerrahisi Yeterlilik Belgesi aldığını ve aynı yıl Avrupa El Cerrahisi Derneği (FESSH) sınavında başarılı olarak Avrupa El Cerrahisi Yeterlilik Belgesini kazandığını belirtti. Ayrıca spor yaralanmaları, spor hekimliği ve kas-iskelet sistemi tümörleriyle de ilgilendiğini söyledi.

Muğla ve yaralanma profili

Konya’da görev yaptığı dönemde sanayi ve nüfus yoğunluğuna bağlı olarak spor yaralanmaları ve iş kazalarının sık olduğunu, özellikle omuz ve diz problemlerinin yaygın olduğunu aktaran Karalezli, Muğla için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Muğla’da iş kazası daha az. Bunun yanında elde tendon ve sinir kesileri oldukça fazla. Yani Muğla da evde yaralanmalar sonucunda tendon ve sinir yaralanmaları daha fazla oluyor diyebilirim."

Kesilen sinir iyileşebilir

Sinir yaralanmalarının geniş bir yelpazede seyrettiğini vurgulayan Karalezli, şu açıklamayı yaptı:

"Doğum sırasında bebeğin çekilmesiyle kola ve omza giden sinirlerin kopmasından, eldeki küçük duyu sinirlerinin kesilmesine kadar pek çok farklı durum söz konusu olabilir. Ancak kesilen veya kopan bir sinir, sanılanın aksine dikilebilir ve iyileşebilir."

Amputasyonlar ve zorlu vakalar

El cerrahisinde en zorlayıcı vakaların amputasyonlar olduğuna dikkat çeken Karalezli, operasyon sürecini şöyle tarif etti:

"Yapılan ameliyat replantasyon olarak adlandırılır. Bu süreçte kemik, damar, sinir ve kasların tamamını dikiyoruz. Zamanla yarıştığımız için oldukça hassas ve yorucu bir ameliyattır. Ayrıca ezilme tarzı iş kazalarında doku beslenmesi bozulur, kemikler çok parçalı kırılır; bu tür vakalar da zorlu operasyonlardır."

Spor yaralanmalarına yaklaşımı

Muğla’ya gelmeden önce Meram Tıp Fakültesinde Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı olarak çalıştığını hatırlatan Karalezli, "Hem basketbolcular hem futbolcularla çalıştım. Yurtdışında alanında önemli hocalarla da çalışma fırsatım oldu. Muğlaspor’da yöneticilik yaptığım dönemde futbolcularımızın tedavilerini de gerçekleştirdim." dedi. Sporcularda özellikle kıkırdak ve kas yaralanmalarının sık görüldüğünü ve kıkırdak problemlerinin sporu bırakma noktasına ilerleyebildiğini belirtti.

Kariyer ve güncel durum

1970 Osmaniye doğumlu olan Prof. Dr. Mustafa Nazım Karalezli, Ankara Tıp Fakültesi mezunu. Doçentlik ve profesörlük unvanlarını Konya Meram Tıp Fakültesinde aldı. 2015 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine atandı; burada El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü ve 16 Mart 2024 tarihinde emekli oldu. Meslek hayatına Menteşe’de kendi muayenehanesinde devam ediyor.

