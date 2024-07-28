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Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı Anılacak

Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, vefatının birinci yıl dönümünde Eyüpsultan'da anılacak.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 14:55
Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı Anılacak

Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı'nın Anma Töreni

Geçen yıl 59 yaşında kaybettiğimiz Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, vefatının ilk yılında anılacak. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Veyiszadelerden, müverrih ve Hafız Mustafa Sabri Küçükaşçı'yı vefatının 1. senei devriyesinde kabri başında dualarla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Tören Bilgileri

Resmi anma töreni, 30 Temmuz saat 17.30'da Eyüpsultan'daki Mihrişah Valide Sultan Haziresi'nde gerçekleştirilecek. Küçükaşçı'nın ailesi, arkadaşları ve sevenleri bu anlamlı etkinlikte yer alacak.

Küçükaşçı'nın Katkıları

İslam tarihine dair önemli eserler kaleme alan Küçükaşçı, 2015-2019 yılları arasında Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı görevini yürütmüştür. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi için yedisi ortak olmak üzere 85 madde hazırlamış, 30 uluslararası sempozyuma tebliğ sunmuştur.

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