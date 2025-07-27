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Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı İkinci Yıl Dönümünde Anıldı

Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı, ikinci vefat yıl dönümünde Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen mevlit programıyla anıldı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 22:06
Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı İkinci Yıl Dönümünde Anıldı

Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı İkinci Yıl Dönümünde Anıldı

İslam tarihine dair önemli çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı, vefatının ikinci yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde gerçekleştirilen mevlit programıyla anıldı.

Mevlit Programı Detayları

İkindi namazının ardından düzenlenen programa İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş açılış konuşmasıyla katıldı. Sanatçılar Mehmet Kemiksiz, Bekir Büyükbaş, Mehmet Hadi Duran ve Ahmet Uzunoğlu, Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okudular.

İstanbul Müftüsü'nden Anma

Prof. Dr. Safi Arpaguş, AA muhabirine verdiği demeçte, Küçükaşcı ile üniversitede aynı sınıfta yer aldığını belirtirken, "Sıra arkadaşımdı. Kur'an hafızıydı. Çok kıymetli bir değeri kaybettik. Vakitsiz bir kayıptı, genç yaşta vefat etti. Üniversitede hocalık yaptı, daha sonra Türbeler Müze Müdürlüğü ve Topkapı Sarayı Başkanlığı görevlerinde bulundu. İstanbul'un kültürüne, ilmine ve dinine hizmetle geçen bir ömür dedi".

Vefatın Getirdiği Olumsuz Etkiler

Arpaguş, Küçükaşcı'nın Konya'dan gelerek İstanbul kültürünü özümsemiş bir beyefendi olduğunu belirtirken, "Kültürümüze yönelik önemli hizmetleri oldu. Hafız-ı Kelam olan bir hocanın genç yaşta kaybedilmesi bizleri derinden etkiledi. Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz. Evlatları onun emanetine sahip çıkabilecek olgunluktalar. Onlara da sabır diliyorum. İnşallah onun düşüncelerini yaşatmaya devam ederler" şeklinde konuştu.

Katılımcılara Aşure İkramı

Küçükaşcı'nın ailesi ve sevenlerinin katıldığı programda, tüm katılımcılara aşure ikram edilerek dualarla anıldı.

İslam tarihine dair çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı, vefatının ikinci...

İslam tarihine dair çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı, vefatının ikinci yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde gerçekleştirilen mevlit programıyla anıldı.

İslam tarihine dair çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı, vefatının ikinci...

İslam tarihine dair çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı, vefatının ikinci yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde gerçekleştirilen mevlit programıyla anıldı.

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