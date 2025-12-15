Prof. Dr. Yeninar: "Arı ölümlerinin çoğu kışlamaya bağlı"

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Arı Yetiştiriciliği, Arı Hastalıkları ve Arı Ürünleri Üretimi" eğitim toplantısına katılan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Yeninar, son yıllarda Türkiye ve dünyada görülen arı ölümlerinin büyük bölümünün kışlamaya bağlı ortaya çıktığını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Prof. Dr. Yeninar, arıların biyolojik yapısı, çevre koşullarına uyum süreçleri, hastalıklarla mücadele yöntemleri, verimli arıcılık uygulamaları, kışlatma süreci ve koloni yönetimi konularında kapsamlı bilgiler verdi. Eğitim sırasında özellikle son yıllarda artan hastalıklar, koloni kayıplarının nedenleri ve alınabilecek önlemler üzerinde duruldu; üreticilerin soruları detaylı şekilde yanıtlandı. Eğitimin, arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve ürün kalitesinin artırılması açısından önemli olduğu vurgulandı.

Kış arıları 8 aya kadar yaşayabilir

Prof. Dr. Yeninar, arıların çeşitlerine ve genetik özelliklerine bağlı farklılıklarına dikkat çekerek şunları söyledi: "İşçi arılar kendi içinde ikiye ayrılır. Dışarıdan bakınca bunu fark edemezsiniz. Biri yaz arısıdır, birisi kış arısıdır. Yaz arısı 45 gün yaşar, kış arısı ise 8 aya kadar yaşayabilir. Genetiğine göre. Her arı her yerde kışlamaz. Muğla arısını Edirne’ye getirip karasal iklimde kışlatmaya çalışırsanız başarılı olamazsınız. Çünkü sıcak bölge arıları kışlama için yeteri kadar vücutlarına gıda maddesi toplamazlar. O yüzden her arı her yerde yaşayamaz. O yüzden etrafınızla uyumlu genetik özelliğe sahip bir arı ırkına ihtiyacınız var. Sadece ırk demeyelim ırk, ekotip, ticari melez".

Türkiye ve Edirne'de arıcılık: Destekler ve hedefler

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ise konuşmasında arıcılığın kırsalda yaşayanlar için ekonomik ve kültürel değeri olan bir üretim modeli olduğunu belirtti. Köse, Türkiye’nin arıcılıkta Çin’den sonra hem bal üretiminde hem de kovan sayısında ikinci sırada olduğunu ifade ederek, amaçlarının daha kaliteli ve profesyonel arı ürünleri üretmek, balın yanı sıra katma değerli ürünleri geliştirmek olduğunu söyledi.

Köse, Bakanlık tarafından 2003 yılından bu yana arıcılığa verilen desteklere dikkat çekerek, ülke genelinde 2,6 milyar Türk lirası civarında destek sağlandığını, Edirne’ye ise yaklaşık 25 milyon TL tutarında destek verildiğini kaydetti. Desteklerin, çalışmaların ve projelerin sürdürüleceğini belirtti.

İl genelinde 72 bin adet kovan bulunduğunu ve yıllık yaklaşık 700 ton bal üretildiğini aktaran Köse, karaçalı balı için başlatılan coğrafi işaret süreciyle birlikte Edirne balının markalaşmasını hedeflediklerini ifade etti.

