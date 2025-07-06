Profesör Grovogui'den Uluslararası Hukuka Eleştiriler: Batı Merkezliliği Bir Hata

Grovogui'den Çarpıcı Açıklamalar

Cornell Üniversitesi'nden Profesör Siba N’Zatioula Grovogui, uluslararası hukukun yalnızca Batı merkezli bir gelenekle sınırlandırılmasının büyük bir hata olduğunu ifade etti. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Uluslararası Hukuk Konferansı 2025'te (BILC 2025) katılımcılara hitap eden Grovogui, hukuk sistemlerinin Batı dışı perspektiflerle yeniden ele alınmasına dikkat çekti.

Uluslararası Hukuk Evrensel Olmalı

Grovogui, uluslararası hukukun evrensel bir mirasa sahip olduğunu ancak Avrupa merkezli bir mesele olarak inşa edilmesinin hatalı olduğunu belirtti. “Uluslararası hukuk evrensel bir mirastır fakat içinde birden fazla gelenek barındırır. Buna rağmen biz yalnızca tek bir geleneği başlangıç, 'alfa ve omega uluslararası hukuk' olarak aldık. Bu büyük bir hatadır.” dedi.

Sömürgecilik ve Hukuk Sistemleri

Sömürgecilik öncesi dünyada mevcut olan hukuk sistemlerinin Avrupa’nın müdahalesiyle bozulduğunu vurgulayan Grovogui, “Bugün ‘uluslararası hukuk’ dediğimiz şeyin, doğası gereği emperyal bir gelenek olduğunu ifade etmeliyiz.” ifadesini kullandı. Bu bağlamda, uluslararası hukuk tarihinin Avrupa öncesi dönemlerine ve farklı coğrafyaların hukuk geleneklerine dönüş yapılması gerektiğini savundu.

Filistinlilerin Hakları

Filistinlilerin uluslararası hukuk bağlamında meşru haklarına da dikkat çeken Grovogui, “Filistinliler, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru müdafaa hakkına sahiptir. İyi insanlar bunu bilirler. Ancak bugün, ABD'deki üniversitelerde Filistinlilerin haklarından dahi söz edemezsiniz.” şeklinde konuştu.

Liberal Uluslararası Düzen Eleştirisi

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan liberal uluslararası düzenin gerçekte evrensel adalet değil, güç sahiplerinin statükosunu korumaya odaklandığını belirten Grovogui, UNESCO ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi girişimlerin Latin Amerika, Orta Doğu ve Asya'dan gelen aktörlerin mücadelesi sayesinde ortaya çıktığını vurguladı. “Artık sadece eleştiri yapmanın yeterli olmadığını, asıl görevimiz uluslararası hukuku, kendi tarihsel köklerinden yeniden savunmak ve inşa etmektir.” dedi.

Batı Dışı Ülkelerin Görmezden Gelinmesi

Batı dışındaki ülkelerdeki adalet, misafirperverlik ve dayanışma kültürlerinin bilinçli olarak göz ardı edildiğini ifade eden Grovogui, bu konuda örnek olarak Senegal'i gösterdi. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede özgür seçimlerle bir Katolik Cumhurbaşkanı seçilmesini “toplumsal kozmopolitizmin bir göstergesi” olarak değerlendirdi.

Altyapıda Gizli Bilgi ve Değerler

Batılı düşünce sistemlerinin “mutlak doğru” olarak sunulmasına eleştiriler getiren Grovogui, Afrika ve Endülüs gibi bölgelerde yazılmış metinlerin ve düşünsel mirasların da en az Batı’daki kadar önemli olduğunu vurguladı. Endülüs ve Batı Afrika'daki entelektüel çevrelerde üretilmiş bilgi ve değerlerin Avrupa Rönesansı’ndan önceye dayandığını hatırlatarak, bu birikimin arşivlerde mevcut olduğunu belirtti.

Uluslararası ilişkiler teorisi ve hukuku uzmanı Grovogui Profesör Siba N’Zatioula Grovogui, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından "Çatışma Sonrası Toplumlarda Adalet ve Yeniden İnşa" temasıyla ikincisi düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Uluslararası Hukuk Konferansı 2025'te (BILC 2025) katılımcılara hitap etti.

Uluslararası ilişkiler teorisi ve hukuku uzmanı Grovogui Profesör Siba N’Zatioula Grovogui, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından "Çatışma Sonrası Toplumlarda Adalet ve Yeniden İnşa" temasıyla ikincisi düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Uluslararası Hukuk Konferansı 2025'te (BILC 2025) katılımcılara hitap etti.