Promosyon Rekoru: QNB Finansbank 111 bin 500 TL Ödeyecek

Anadolu Üniversitesi, 4 bin 333 personele üç yıllık dönem için QNB Finansbank ile kişi başı 111 bin 500 TL promosyon anlaşmasıyla Türkiye rekoru kırdı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 17:05
Genel Bakış

Anadolu Üniversitesi, maaş promosyonu ihalesinde tarihi bir başarıya imza atarak Türkiye'de şimdiye kadar verilen en yüksek promosyon rakamına ulaştı. Üniversite yönetimi ile QNB Finansbank arasında sağlanan anlaşma kapsamında, her bir çalışanına üç yıllık dönem için 111 bin 500 TL ödeme yapılacak.

İhale ve Süreç Detayları

Yeni maaş promosyonu anlaşması 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2028 tarihlerini kapsayacak şekilde planlandı. Sürecin başında Eskişehir'de şubesi bulunan 21 bankaya davet gönderildi. Davete yanıt veren 8 banka ile ilk görüşmeler yapıldı ve açık artırma usulüyle ihale süreci başlatıldı.

İhale komisyonunda, çalışan haklarını korumak amacıyla işçi ve memur sendikası temsilcileri de yer aldı; böylece süreç tamamen açık ve şeffaf biçimde yürütüldü. Yapılan ilk tur açık artırmanın ardından en yüksek teklifi veren 4 banka ile yeniden masaya oturuldu. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, bu aşamada amacın personelin lehine rakamı daha da yukarı çekmek olduğunu belirtti. Son görüşmeler neticesinde QNB Finansbank'ın sunduğu 111 bin 500 TLlik teklif kabul edilerek anlaşma sağlandı.

Çalışanlara ve Kuruma Etkisi

İhale, üniversitenin toplam 4 bin 333 personelini kapsıyor. Üniversite yönetimi, teklif sürecini titizlikle yürütüp çalışanların çıkarlarını ön planda tutarak Türkiye'de örnek gösterilecek bir promosyon anlaşmasına imza attıklarını duyurdu.

Rektörün Açıklaması

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, düzenlenen basın toplantısında sürecin her aşamasında şeffaflık ilkesine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bugün açık yüreklilikle şunu söylüyorum: Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en yüksek komisyon bedelini, en yüksek desteği Anadolu Üniversitesi çalışanları lehine aldığımızı ve Anadolu Üniversitesi’nin de bunu çalışanlarına sunduğunu huzurunuzda ifade ediyorum," dedi.

