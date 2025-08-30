Prusias ad Hypium'da 30 Ağustos: Ezgilerden Bir Mozaik Konseri

Prusias ad Hypium'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

Ezgilerden Bir Mozaik, Ceneviz İzlerinde Zafer Akşamı

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konser, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği (T-One) ve Musiki Eğitim Vakfı işbirliğiyle Konuralp bölgesindeki antik tiyatroda gerçekleştirildi.

Etkinlik, antik tiyatroda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Vali Selçuk Aslan, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Düzce'nin sahip olduğu kadim tarihin ete kemiğe bürünmüş somut hali olan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz bu kadim mekan 10 bin kişilik bir tiyatro salonu. Bu kadim tiyatronun büyük kısmı toprak altındaydı. Kültür Bakanlığımızın koordinasyonunda başta Düzce Belediyemiz olmak üzere tüm yerel yönetimlerimizle el ele yoğun bir kazı faaliyetiyle tekrar bu kadim mekan, sanatın, tiyatronun, her türlü güzelliğin buluşma noktası olma yolunda adım adım ilerlemekte." dedi.

Konser kapsamında antik tiyatroda yapay zekayla hazırlanan "Ceneviz Ticaret Yolu" adlı kısa film gösterimi yapıldı.

Müzisyenler Ezgi Köker ve Neval Yaşasın'ın sahne aldığı konser, izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.

