PSB Anatolia 10-13 Eylül: Sakarya'da Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Fuarı

PSB Anatolia 10-13 Eylül'de Sakarya'da gerçekleştirilecek

Sapanca ilçesinde düzenlenecek PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 10-13 Eylül tarihlerinde sektör profesyonellerini ve üreticileri bir araya getirecek. Fuara 181 firma katılacak, 300 özel alım heyeti ve yaklaşık 25 bin ziyaretçi bekleniyor.

Yerel yönetimden üretime destek mesajı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tanıtım toplantısında kalkınmanın temelinde üretimin olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Üreticilerimizin yanındayız. Şehrimizin kalkınması ve insanımızın refahı için dikilen her fidanın, atılan her adımın yanındayız."

Alemdar, küresel ısınma ve iklim krizine dikkat çekerek Sakarya'nın iklim yapısı itibarıyla bitki üretim çeşitliliğine sahip olduğunu belirtti. Ayrıca üretim ve gelişimin sürekliliğinin önemine işaret ederek, "Artık dünyadaki teknolojiyle, gelinen noktada herkes her türlü bitkiyi ve üretimi yapabiliyor. Biz 15 sene önce bu topraklarda üretmiş olduğumuz bitkiyi artık sattığımız yerlerde, ihracatını yaptığımız coğrafyalarda da üretime başladığını ve bizim de onlarla mücadele etmek zorunda olduğumuzu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Onun için bizler her geçen gün kendimizi geliştirmek, daha iyisini, daha uygun şartlarda nasıl yetiştirebileceğimizi araştırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Fuarın kapsamı ve katılımcılar

Fuarın koordinatörü Hüseyin Remzi Adıyaman, organizasyonda 181 katılımcı firma, 300 özel alım heyeti ve 25 bin ziyaretçi ağırlamayı planladıklarını açıkladı. Adıyaman, etkinliğin dünyaca sayılı fuarlar arasında yer alacağını ve kuraklık ile iklim değişikliği konularında düzenlenecek konferansların değer taşıdığını belirtti.

Sapanca Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, fuarın uluslararası düzeyde farkındalık yaratarak yerli ve yabancı üreticileri buluşturacağını söyledi. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ, Sakarya'nın Türkiye'nin en büyük süs bitkisi üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı ve SATSO bünyesindeki doku kültür laboratuvarının yerli üreticilere katkı sağladığını belirterek üreticileri burayı ziyaret etmeye davet etti.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç ise peyzaj ve süs bitkisi sektörüne verdikleri önemi, Sakarya'nın yetiştiriciliğe elverişli yapısı nedeniyle bu alanda gelecek gördüklerini ifade etti.

Programa, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ile diğer ilgililer katıldı.

Sakarya, 10-13 Eylül'de PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek fuarın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.