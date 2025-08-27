PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

PTT'den Dev Gayrimenkul Atağı

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT A.Ş.), son yılların en büyük gayrimenkul satış operasyonlarından birini başlatarak Türkiye'nin dört bir yanındaki değerli arazilerini yatırımcılara sunmaya hazırlanıyor. İlanlar Basın İlan Kurumunun resmi portalı ilan.gov.tr üzerinden yayımlandı.

Öne Çıkan Bölgeler ve Taşınmaz Tipleri

İstanbul, Ankara, Denizli ve Afyonkarahisar başta olmak üzere yüzbinlerce metrekarelik arsa, tarla ve depo vasıflı taşınmazlar düzenlenecek açık artırmalarla yeni sahiplerini bulacak. Yayınlanan ilanlar, büyük ölçekli proje geliştirmek isteyen inşaat ve sanayi yatırımcılarının dikkatini çekti.

Ankara'daki Büyük Parseller

PTT'nin satış portföyünde aslan payını başkent Ankara alıyor. Şehrin gelişim aksında yer alan ilçelerde toplamda 60.000 metrekareyi aşan devasa araziler satışa çıkarıldı. Özellikle sanayi ve lojistik üs olarak öne çıkan Kahramankazan'da 24.993 m² ve 10.697 m²lik iki büyük arsa yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Ayrıca Yenimahalle'de 11.000 m² ve Altındağ'da 11.110 m²lik arsalar şehir merkezine yakınlığıyla dikkat çekiyor. Ankara'da bulunan kargir bir depo binası da ticari kullanım için alıcılarını bekliyor.

Diğer Kritik Lokasyonlar

Sancaktepe'de yer alan 16.968 m² tarla vasıflı arazi, hem tarımsal yatırım hem de geleceğe dönük arazi geliştirme potansiyeliyle öne çıkıyor. Denizli'de 5.005 m² ve 9.000 m² olmak üzere iki önemli arsa satış listesinde yer alıyor. Termal ve sanayi yatırımlarının merkezi Afyonkarahisar ise PTT'nin en büyük arazilerine ev sahipliği yapıyor: tek kalemde satışa sunulan 132.791 m²'lik dev arsanın yanı sıra 44.919 m² ve 22.014 m²lik diğer büyük parseller yatırımcılar için dikkat çekiyor.

PTT Taşınmaz İhale Süreci

Tüm bu taşınmazlar, PTT Yapı Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan açık artırma usulü ihalelerle satılacak. İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, her bir mülk için belirlenen muhammen bedel üzerinden hesaplanan geçici teminat bedelini yatırması ve ihale şartnamesinde belirtilen belgelerle birlikte başvurularını yapmaları gerekiyor.