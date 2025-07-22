PUHU 75 Kargo İHA: Güvenlik Güçlerinin Yeni Gözdesi

PUHU 75 Kargo İHA, Güvenlik Güçlerine Yenilik Getiriyor

Güvenlik güçlerinin envanterine kazandırılan PUHU 75 Kargo İnsansız Hava Aracı (İHA), ağır sınıfta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren tek ürün olma özelliğini taşıyor. Bu önemli araç, geliştirilmiş menzil ve artırılmış yük kapasitesi ile dikkat çekiyor.

Yeni Versiyonun Özellikleri

Güvenlik güçlerine yönelik operasyonel ihtiyaçlara daha etkili bir şekilde yanıt verecek olan PUHU 75 Kargo İHA'nın yeni versiyonu, 100 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Bu gelişme, daha yüksek taşıma ihtiyaçlarını karşılayabilme potansiyeli sunuyor.

Geliştirilen bu teknolojik yenilik ile güvenlik güçleri, çeşitli malzemeleri daha hızlı ve güvenli bir biçimde görev sahalarına ulaştırma imkanına sahip olacak. PUHU 75 Kargo İHA'nın sunacağı avantajlarla birlikte, operasyonel etkinliğin artması bekleniyor.

Ayrıca, PUHU 75'in yeni versiyonu ile birlikte, güvenlik alanında kullanılacak insansız hava araçlarının yeteneklerinin artması hedefleniyor. Böylece, güvenlik güçleri, daha zorlu görev ve senaryolarda da etkin bir biçimde görev alabilecek.

Ağır sınıfta Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren tek ürün olan ve DASAL tarafından geliştirilen PUHU 75 Kargo İHA, geliştirilmiş menzili, artırılmış yük kapasitesi, hafifletilmiş yeni kompakt tasarımı ve farklı kullanım konseptlerine uygun mimarisiyle 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) görücüye çıkacak. Taşıma kapasitesi 100 kilograma çıkan ⁠Yeni Nesil Döner Kanatlı Kargo İHA PUHU C100 sistemi, otonom görev planlama ve optimum rota belirleme yetenekleri sayesinde, kritik malzemeleri hedef bölgeye iniş yapmadan otomatik kanca ünitesiyle bırakabilecek.

Ağır sınıfta Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren tek ürün olan ve DASAL tarafından geliştirilen PUHU 75 Kargo İHA, geliştirilmiş menzili, artırılmış yük kapasitesi, hafifletilmiş yeni kompakt tasarımı ve farklı kullanım konseptlerine uygun mimarisiyle 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) görücüye çıkacak. Taşıma kapasitesi 100 kilograma çıkan ⁠Yeni Nesil Döner Kanatlı Kargo İHA PUHU C100 sistemi, otonom görev planlama ve optimum rota belirleme yetenekleri sayesinde, kritik malzemeleri hedef bölgeye iniş yapmadan otomatik kanca ünitesiyle bırakabilecek.