Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Ukrayna Krizini Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna krizini kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamalara göre, iki lider arasında gerçekleşen bu görüşmede, Rusya ile ABD arasındaki diyalogun geliştirilmesine yönelik istişareler yapıldı. Al Nahyan, Moskova ve Washington'un bu krizle ilgili girişimlerini desteklediğini vurguladı ve Rus ve Amerikan uzmanlarının Riyad'da yürüttüğü müzakerelerin gidişatına dair memnuniyetini dile getirdi.

Bu görüşmede, Putin, BAE'nin, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilecek esir takası konusundaki arabuluculuk desteği için Al Nahyan'a teşekkür etti.

Aynı zamanda, Rusya ile BAE arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine dair de konuşuldu ve iki lider, ekonomi, ticaret ve sosyal alanlarda karşılıklı çıkarlar doğrultusunda projelerin geliştirilmesi konusundaki kararlılıklarını ifade etti.

Görüşmenin bir diğer önemli noktası da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dışı petrol üreticisi ülkeleri bir araya getiren OPEC+ grubu nezdinde devam edecek işbirliğine değinildi.