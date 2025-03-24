Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Ukrayna Krizini Görüştü

Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesinde Ukrayna krizini, ikili ilişkileri ve OPEC+ işbirliğini ele aldı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 16:22
Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Ukrayna Krizini Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna krizini kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamalara göre, iki lider arasında gerçekleşen bu görüşmede, Rusya ile ABD arasındaki diyalogun geliştirilmesine yönelik istişareler yapıldı. Al Nahyan, Moskova ve Washington'un bu krizle ilgili girişimlerini desteklediğini vurguladı ve Rus ve Amerikan uzmanlarının Riyad'da yürüttüğü müzakerelerin gidişatına dair memnuniyetini dile getirdi.

Bu görüşmede, Putin, BAE'nin, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilecek esir takası konusundaki arabuluculuk desteği için Al Nahyan'a teşekkür etti.

Aynı zamanda, Rusya ile BAE arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine dair de konuşuldu ve iki lider, ekonomi, ticaret ve sosyal alanlarda karşılıklı çıkarlar doğrultusunda projelerin geliştirilmesi konusundaki kararlılıklarını ifade etti.

Görüşmenin bir diğer önemli noktası da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dışı petrol üreticisi ülkeleri bir araya getiren OPEC+ grubu nezdinde devam edecek işbirliğine değinildi.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Üç Şüpheliye Yakalama Kararı
2
2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!
3
Ardahan'da Ambulans Kazası: 3 Sağlık Personeli Yaralandı
4
Gazze Hükümeti: İsrail Ablukası Tehlikeli Aşamada
5
Pendik'teki Depo Yangınına İtfaiye Müdahale Ediyor
6
Lavrov ve Mirzoyan, Barış Anlaşmasını Görüştü
7
Kayseri'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı