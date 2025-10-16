Putin: Batılı seçkinlerin saldırgan eylemleri enerji mimarisini bozuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen "Rus Enerji Haftası" uluslararası forumunun ana oturumunda, küresel enerji ilişkilerinde yaşanan dönüşümü ve Batılı aktörlerin etkisini değerlendirdi.

Enerji mimarisinde yapay bozulma

Putin, yeni ekonomik kalkınma merkezlerinin ortaya çıktığını ve enerji tüketiminin arttığını belirterek, "ancak bazı Batılı seçkinlerin saldırgan eylemleri sonucu enerji mimarisi yapay şekilde bozuluyor" ifadesini kullandı. Forumda, bu durumun uluslararası enerji dengeleri üzerindeki etkileri ele alındı.

Avrupa'nın kararları ve sonuçları

Putin, birçok Avrupa ülkesinin siyasi baskılar nedeniyle Rus enerji kaynaklarını tedarik etmekten vazgeçtiğini vurguladı. Bunun sonucunda AB'nin sanayi potansiyelinin düştüğünü, petrol ve doğal gaz fiyatlarının arttığını ve Avrupa'da üretilen ürünlerin rekabet gücünü yitirdiğini söyledi.

Küresel enerji piyasasında değişiklikler

Putin, tedarik zincirinin yeniden biçimlendiğini, enerji lojistiğinin Küresel Güneye; yani Asya Pasifik, Afrika ve Latin Amerika ülkelerine kaydığını belirtti. Rusya'nın küresel üretimin yaklaşık yüzde 10'unu karşıladığını ve bu yıl 510 milyon ton petrol üretmeyi planladığını açıkladı.

Yeşil ve nükleer enerji vurgusu

Putin, Rusya'da elektriğin yüzde 87'sinin minimum karbon ayak iziyle üretildiğini, bunun gaz, nükleer, yenilenebilir ve hidroelektrik kaynaklarını kapsadığını söyledi. Nükleer enerjiye verdiği önemi vurgulayarak Mısır, Bangladeş, Türkiye'de nükleer santraller inşa ettiklerini hatırlattı ve uzmanların nükleer kapasitenin 2050'ye kadar neredeyse iki katına çıkacağını öngördüğünü aktardı.

Dijital ekonomi ve artan enerji talebi

Yapay zeka, veri depolama ve işleme tesisleri gibi dijital ekonominin elektriğe talebi artırdığına dikkat çeken Putin, bunun yakıt ve enerji sektörü planlarında dikkate alındığını belirtti.

Putin'in konuşması, enerji pazarındaki yeniden yapılanmanın jeopolitik ve ekonomik yansımalarını öne çıkarırken, Rusya'nın üretim hedefleri ve enerji stratejisini de net biçimde ortaya koydu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Rus Enerji Haftası" uluslararası forumunun ana oturumuna katılarak, konuşma yaptı.