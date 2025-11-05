Putin'den Nükleer Denemeler İçin Üst Düzeylere Talimat

Putin, Trump’ın açıklamasının ardından üst düzeylere nükleer silah denemelerine ilişkin öneriler hazırlamalarını emretti; Rusya’nın yükümlülüklere bağlılığı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 18:24
Rusya, ABD açıklamasına karşı hazırlık talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta ABD’nin nükleer silah denemelerine yeniden başlayacağını açıklamasının ardından harekete geçti. Putin, üst düzey yetkililere muhtemel nükleer silah denemelerine ilişkin öneriler hazırlamalarını emretti.

Putin, Rusya’nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması’ndaki yükümlülüklerine her zaman sıkı sıkıya bağlı kaldığını ancak ABD veya herhangi bir nükleer gücün bu tür bir deneme yapması halinde Rusya’nın da aynısını yapacağını ifade etti.

Putin sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, özel servisler ve ilgili sivil kurumlara, bu konuyla ilgili ek bilgi toplamaları, Güvenlik Konseyi’nde analiz edilmesi ve nükleer silah testlerinin hazırlanmasına ilişkin muhtemel çalışmaların başlatılması konusunda öneriler sunması için mümkün olan her şeyi yapmaları talimatını veriyorum".

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov, Rusya’nın Novaya Zemlya’daki test sahasının kısa sürede nükleer silah denemelerine ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Tarihi bağlamda, ABD en son 1992’de, Çin ve Fransa 1996’da, Sovyetler Birliği ise 1990’da nükleer silah denemeleri gerçekleştirmişti. Sovyetler Birliği sonrası Rusya ise hiç nükleer silah denemesi yapmadı.

