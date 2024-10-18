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Putin'den Ukrayna'ya Nükleer Tehdit Uyarısı

Putin, Ukrayna'nın nükleer silah edinme niyetine yönelik sert uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 18:57
Putin'den Ukrayna'ya Nükleer Tehdit Uyarısı

Ukrayna'nın Nükleer Silah İhtimali Üzerine Açıklamalar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın nükleer silah üretme yönündeki açıklamalarını basın toplantısında değerlendirdi. Moskova'da BRICS ülkelerinin basın temsilcileriyle bir araya gelen Putin, bu tür açıklamaların bir kışkırtma olduğunu ifade etti ve "Böyle bir tehdit, Rusya'dan uygun bir yanıtın verilmesine yol açacaktır. Rusya, bunun olmasına hiçbir koşulda izin vermeyecektir," dedi.

Filistin Meselesi ve Orta Doğu Dörtlüsü

Putin, Filistin konusu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı BRICS zirvesine davet eden Putin, bölgedeki gelişmeleri istişare edeceğini belirtti. "Bu imkansız," ifadesini kullandığı İsrail'in yaklaşımlarını eleştirerek, "Filistin konusu yalnızca ekonomi ile çözülemez," dedi.

Ukrayna'nın Nükleer Tehditleri ve Yanıtlar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin nükleer silah edinme açıklamaları üzerine konuşan Putin, bu durumu da bir kışkırtma olarak nitelendirdi. "Dünyada elit silahlar üretmenin zor olmadığı bir dönemdeyiz. Ancak bu tehlikeli bir kışkırtma ve bu kapsamda atılacak her adım benzer tepkilerle karşılanacaktır," dedi.

İran-İsrail Tartışmaları ve Gerilim

İran ile İsrail arasında artan askeri gerginlik konusunda da görüşlerini paylaşan Putin, karşılıklı saldırıların sona ermesi için çaba gösterme gerektiğini ifade etti. "Her iki tarafın fedakarlık yapabileceği noktalar bulması lazım," dedi.

BRICS ve Ekonomik İşbirlikleri

BRICS’in dünya ekonomisindeki rolüne vurgu yapan Putin, 30 ülkenin BRICS ile işbirliği kurmak istediğini söyledi. Ayrıca, yeni bir uluslararası ödeme sisteminin ele alınacağına dikkat çekerek, "Bu mali bilgilerin merkez bankaları arasında transferini sağlayacak bir sistem, SWIFT’in bir muadili olacaktır," dedi.

Putin, BRICS ülkeleri arasındaki işbirliklerinin yerel para birimlerinin kullanımına yönelik olduğunu da dile getirdi.

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