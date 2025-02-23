Putin, Dmitriyev'i Ekonomi Temsilcisi Olarak Atadı

Putin'den Önemli Atama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev'i uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilci olarak atadı. Bu karar, Putin'in imzaladığı bir kararnamede resmi olarak duyuruldu.

Dmitriyev'in Yeni Rolü

Dmitriyev, Rusya'nın uluslararası ekonomi ve yatırımlardan sorumlu özel temsilcisi olarak görev yapacak. Bu atama, Rusya'nın küresel ekonomik ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

A.B.D ile Müzakerelerin Ardından

Dmitriyev, 18 Şubat tarihinde Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen A.B.D - Rusya müzakerelerine katıldı. Bu müzakerelerde, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte yer aldı. Dmitriyev, A.B.D'li temsilcilerle ekonomik işbirliğine yönelik önemli konuları istişare etti.