Putin, Gazprombank'a Elon Musk ile İşbirliği Talimatı Verdi

Putin, Gazprombank'a Elon Musk ile işbirliği yapma talimatı vererek uzay teknolojileri alanında işbirliği fırsatlarını araştırmayı önerdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:39
Putin, Gazprombank'a Elon Musk ile İşbirliği Talimatı Verdi

Putin, Gazprombank ile Elon Musk İşbirliğini Destekliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin önemli finans kuruluşlarından Gazprombank'a ünlü iş insanı Elon Musk ile işbirliği yapma talimatı verdi. Bu önemli açıklama, Moskova'da düzenlenen "Geleceğin Teknolojileri Forumu" sırasında geldi.

Putin, Gazprombank Başkan Yardımcısı Dmitriy Zauers ile gerçekleştirdiği görüşmede uzay ve roket teknolojilerine yönelik uygulanan pilleri inceledi. Putin, bu alanda Musk ile işbirliği yapmanın önemli olduğunu ifade ederek, "Musk ile güçleri birleştirmek lazım." dedi.

Devlet Başkanı ayrıca, Musk'ın ABD'deki idari yeniden yapılandırma sürecinin ardından bilimsel çalışmalara döneceğini belirtti ve Gazprombank'a, "Kendisiyle işbirliği yapın. Uzayda birlikte çalışmayı istişare ediyoruz, bu alanda da işbirliği yapabiliriz." diye ekledi.

Bilindiği gibi, Elon Musk, Tesla, SpaceX ve X gibi birçok önemli kuruluşun sahibi olmasının yanı sıra ABD'nin Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) yöneticiliğini de üstleniyor.

Öte yandan, Gazprombank, ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları arasında yer alıyor, bu bağlamda yapılacak bir işbirliği oldukça dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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