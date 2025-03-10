Putin'in Temsilcisi Bogdanov, Türkiye Büyükelçisi Bilgiç ile Orta Doğu'yu Görüştü

Rusya'nın Orta Doğu Temsilcisi Mihail Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç ile Suriye ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 19:46
Putin'in Temsilcisi Bogdanov, Türkiye Büyükelçisi Bilgiç ile Orta Doğu'yu Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ile Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile bir araya geldi.

Görüşme, Orta Doğu'daki mevcut durumu değerlendirmek amacıyla gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, taraflar Suriye'deki gelişmelere odaklanarak, bölgedeki durum hakkında kapsamlı bir tartışma yaptı.

Toplantıda, Suriye krizinin çözümüne yönelik koordineli çabaların sürdürülmesi yönündeki kararlılığı da pekiştirildi. Taraflar, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanmasının hayati önemini vurguladı.

Bu görüşmenin yanı sıra, Filistin-İsrail çatışması için uluslararası hukuk normlarına ve Birleşmiş Milletler Şartı'na uygun bir çözüm yolu ile ilgili perspektifler de ele alındı.

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