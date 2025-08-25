DOLAR
Putin-Pezeşkiyan Telefon Görüşmesi: Rusya-İran İşbirliğinde Yeni Adım

Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefon görüşmesinde Ukrayna krizi, enerji, ulaştırma, İran'ın nükleer programı ve ŞİÖ zirvesi gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 14:23
Kremlin açıklamasına göre iki lider enerji, güvenlik ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre görüşmede Putin, Pezeşkiyan'a ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleştirilen Rus-Amerikan zirvesinin ana sonuçları hakkında bilgi verdi.

Pezeşkiyan, Ukrayna krizi'nin barışçıl yollarla çözülmesini amaçlayan diplomatik çabalara desteğini ifade etti.

Görüşmede, iki ülke gündeminde yer alan enerji ve ulaştırma alanları başta olmak üzere bir dizi güncel konu ele alındı. Ayrıca İran'ın nükleer programı ile Güney Kafkasya bölgesindeki gelişmeler müzakere edildi.

Putin ve Pezeşkiyan, Rusya-İran işbirliğini çeşitli alanlarda daha da genişletme konusundaki kararlılıklarını teyit etti ve Çin'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi'nde bir araya gelmeyi kararlaştırdı.

