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Putin, Rus Ordusunu Büyütüyor: 180 Bin Yeni Asker

Vladimir Putin, Rus ordusundaki asker sayısını 180 bin artırarak toplamda 2 milyon 389 bin 130 kişiye çıkardı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 15:10
Putin, Rus Ordusunu Büyütüyor: 180 Bin Yeni Asker

Putin, Orduya 180 Bin Yeni Asker Katıyor

Rusya'nın lideri Vladimir Putin, ordusundaki asker sayısını yaklaşık 180 bin kişi artırarak toplam askeri personel sayısını 2 milyon 389 bin 130'a yükselten bir kararname imzaladı.

Yeni Düzenleme

Putin’in imzaladığı ve Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan bu kararname ile birlikte, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nde 1 milyon 500 bini aktif asker olmak üzere toplam personel sayısı yeniden belirlenmiş oldu.

Bu yeni düzenlemenin 1 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Putin, bir önceki kararname ile Aralık 2023'te asker sayısını 1 milyon 320 bin personel ile 2 milyon 209 bin 130’a çıkarmıştı.

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