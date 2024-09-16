Putin, Rus Ordusunu Büyütüyor: 180 Bin Yeni Asker

Putin, Orduya 180 Bin Yeni Asker Katıyor

Rusya'nın lideri Vladimir Putin, ordusundaki asker sayısını yaklaşık 180 bin kişi artırarak toplam askeri personel sayısını 2 milyon 389 bin 130'a yükselten bir kararname imzaladı.

Yeni Düzenleme

Putin’in imzaladığı ve Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan bu kararname ile birlikte, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nde 1 milyon 500 bini aktif asker olmak üzere toplam personel sayısı yeniden belirlenmiş oldu.

Bu yeni düzenlemenin 1 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Putin, bir önceki kararname ile Aralık 2023'te asker sayısını 1 milyon 320 bin personel ile 2 milyon 209 bin 130’a çıkarmıştı.