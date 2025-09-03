DOLAR
Putin ve Kim Pekin'de Görüştü: Kursk ve Aurus Öne Çıktı

Putin, Kim ile Pekin'de 80. yıl töreni sonrası görüştü; Putin Kursk'a katılımlarına teşekkür etti, Kim işbirliğinin geliştiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:22
2. Dünya Savaşı'nın 80. yıl dönümü töreni sonrası liderler bir araya geldi

Kremlin açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'in başkenti Pekin'de buluştu. Görüşme, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü için düzenlenen gala resepsiyonu sonrasında gerçekleşti.

Putin, toplantıya daha önce Kim'e hediye ettiği Rus yapımı Aurus makam arabasıyla birlikte geçti.

Görüşmenin başında Putin, törenlerin iki ülkeyi doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı: "Çünkü ülkelerimiz Nazizm, faşizm ve militarizme karşı ortak mücadelede yer aldı."

Putin, son dönemde ilişkilere dair şunları söyledi:

"Sizin girişiminiz üzerine, özel askeri kuvvetleriniz, yeni anlaşmamız (Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık) uyarınca Kursk bölgesinin kurtuluşuna katıldı. Askerlerinizin cesurca ve kahramanca savaştığını belirtmek isterim. Silahlı kuvvetlerinizin ve askerlerinizin ailelerinin yaptığı fedakarlıkları asla unutmayacağımızı belirtmek isterim. Modern neo-Nazizm'e karşı ortak mücadeleye katılımınız için Rus halkı adına size teşekkür etmek istiyorum."

Kim Jong-un ise, geçen yıl haziran ayında imzalanan devletler arası anlaşmadan bu yana ilişkilerin her alanda geliştiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşma çerçevesinde ve kardeş Rus halkı ve ordusuyla bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerimiz doğrultusunda ortak bir mücadele yürüttük, ve yoldaş Putin, askerlerimizin başarılarını defalarca ve burada da övdüğünüz için size özel şükranlarımı sunuyorum. Rusya'ya yardım etmek için yapabileceğimiz bir şey varsa, mutlaka yapacağız ve bunu kardeşlik görevimiz olarak göreceğiz. Rusya'ya yardım etmek için her şeyi yapacağız."

Kim ayrıca, çeşitli sektörlerde işbirliğinin arttığını ve bunun iki ülke halkının refahını yükseltmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

