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Putin, Venezuela'nın BRICS Katılım İsteğini Destekledi

Putin, Venezuela'nın BRICS'teki katılım arzusunu destekledi ve iki ülke ilişkilerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:10
Putin, Venezuela'nın BRICS Katılım İsteğini Destekledi

Putin, Venezuela'nın BRICS Katılımını Destekliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'nın BRICS platformundaki çalışmalarına katılma isteği konusunda tam destek verdi. Bu açıklamalar, Putin ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi.

İki Ülke Arasındaki Stratejik İşbirliği

Görüşmede, Putin, Venezuela'nın Rusya için Latin Amerika ve dünya üzerinde önemli bir ortak olduğunu ifade etti. İki ülkenin, enerji, ulaştırma ve teknoloji gibi farklı alanlarda başarılı projeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Finans ve Bankacılık İlişkileri

Putin, ayrıca her iki ülkenin ulusal para birimlerine dayalı ilişkiler kurmasının finans ve bankacılık alanında son derece önemli olduğunu vurguladı.

Daha Adil Bir Dünya Düzeni İçin İşbirliği

Venezuela ile "daha adil bir dünya düzeni" oluşturmak amacıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Putin, "BRICS'teki çalışmalara katılma isteğinizi destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Maduro'nun Övgüleri

Maduro ise, Rusya'nın uluslararası alanda kazandığı zaferleri öne çıkararak, "Bu nedenle sizin dostunuz olmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

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