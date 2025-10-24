Rahma Austria: Gazze'de Ambulans 5 Ekim'de İsrail Tarafından Vuruldu

Rahma Austria, Gazze'de Selahaddin Caddesi'nde ilerleyen ambulansının 5 Ekim'de İsrail tarafından vurulduğunu, 20 personel kaybı ve 3 ambulansın kayıp olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 19:59
Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan insani yardım kuruluşu Rahma Austria, Gazze'de bulunan bir ambulansının 5 Ekim'de İsrail tarafından bombalandığını bildirdi.

Açıklamanın Detayları

Rahma Austria'nın yazılı açıklamasında, Gazze'deki temsilcilerinin verdiği bilgiye göre İsrail'in, Selahaddin Caddesi'nde 'güvenli' olduğunu duyurduğu istikamette ilerleyen ambulansı hedef aldığı belirtildi. Kuruluşun yayımladığı görüntülerde, ambulansın kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

Personel Kayıpları ve Diğer Ambulanslar

Açıklamada, soykırımın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Rahma Austria'nın Gazze'deki insani görevlilerinden 20'sinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Kuruluş yetkilileri, Rahma Austria'nın bağışçıların desteğiyle Gazze'ye sağladığı diğer 3 ambulanstan aylardır haber alamadıklarını ve dolayısıyla onların da vurulduğunu düşündüklerini söyledi.

Çağrı ve Devam Eden Yardımlar

Açıklamada, sağlık personeli ve tesislerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulanarak yardım çalışanlarının korunması ve tüm saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrısı yapıldı.

Rahma Austria Başkanı Taher Hassan, bütün engellemelere rağmen Gazze'ye yardım göndermeye devam edeceklerini belirterek, günlük 3 kamyon içme suyu ve 1000 kişilik yemek dağıtımı yaptıklarını ve Gazze'yi yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan insani yardım kuruluşu Rahma Austria, Gazze'deki bir ambulansının 5 Ekim'de İsrail tarafından bombalandığını bildirdi.

