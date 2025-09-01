Ramallah'da BM Temsilciliği Önünde Gazze'deki Açlık Protestosu

Filistinliler uluslararası toplumdan harekete geçmesini istedi

Onlarca Filistinli, sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Ramallah'taki Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliği önünde toplandı ve Gazze'deki kıtlık ile devam eden insani krizi protesto etti.

Göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yol açtığı açlık, altyapı yıkımı ve diğer suçları kınayan pankartlar açtı; uluslararası toplumun ve kurumların sessizliğine tepki gösterildi.

AA muhabirine konuşan Filistinli aktivist Ömer Assaf, "Bugün tüm Filistin halkı gibi bizim de mesajımız; İsrail'in yaklaşık 23 aydır sürdürdüğü soykırım, aç bırakma ve altyapıyı yıkma suçlarını durdurmak için dünyanın ve BM'nin harekete geçme zamanının geldiğidir." dedi.

Assaf, uluslararası kurumların tepkisizliğine vurgu yaparak, "Dünyanın hak ve adaletin var olduğunu kanıtlamasının zamanı geldi. Aksi takdirde BM ve diğer uluslararası kurumlar bu suçu durdurmazsa ne işe yarar?" ifadelerini kullandı.

Assaf ayrıca, "Dünya halkları bizimle birlikte duruyor ve hükümetlerine, modern çağda eşi benzeri görülmemiş bu İsrail suçunu durdurmaları için baskı yapıyor." diye konuştu.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapatıp yardım girişini engellediği Gazze Şeridi'ni kıtlığa sürükledi; sınırın diğer tarafında yardım taşıyan binlerce tır beklerken Gazze'de her gün açlıktan ölümler yaşanıyor.

BM Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos’ta yayımladığı raporda Gazze kentinde kıtlık yaşandığını ve bunun eylül sonuna kadar Deyr el-Belah ve Han Yunus'a da yayılabileceğini duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, son 24 saatte 3'ü çocuk 9 Filistinli'nin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini; 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 127'si çocuk olmak üzere 348'e yükseldiğini bildirdi.

