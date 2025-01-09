Ramaphosa'dan Mozambik’e Destek: SADC Ülkeleri Yanında

Ramaphosa'dan Güçlü Destek Sinyali

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, SADC üyesi ülkelerin, Mozambik'teki şiddet olayları karşısında destek sağlamaya hazır olduğunu duyurdu. Ramaphosa, yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen İlerici İş Forumu'nda yaptığı açıklamada, Mozambik’te yaşanan güvenlik sorunlarını ele aldı.

Mozambik’in İstikrarı İçin İşbirliği

Ramaphosa, Mozambik'te barış tesis edilmesinin bölgenin istikrarı açısından kritik öneme sahip olduğuna vurgu yaparak, "SADC üyesi ülkeler olarak, Mozambiklilerin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmeleri için gereken desteği sağlamaya hazırız" dedi.

Özel Ekibin Çalışmaları

Ramaphosa, Mozambik'teki güvenlik durumunu yakından izleyen bir özel ekip görevlendirdiğini belirtirken, yeni Cumhurbaşkanı Daniel Chapo’nun 15 Ocak'ta yapılacak yemin törenine katılımı hakkında ise, "Yemin törenlerine daima katılırız. Günü geldiğinde programa göz atarız" şeklinde konuştu.

Son Seçim ve Protestolar

9 Ekim 2024'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) adayı Daniel Chapo, %71 oyla birinci oldu. Ancak muhalefet partileri, seçim süreci ve oy sayımında hile yapıldığını iddia ederek ülke genelinde protestolar başlattı. Yaşanan şiddet olayları sırasında 248 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

SADC’nin Önemi

Güney Afrika, Zimbabve, Angola ve Madagaskar gibi ülkeleri de içeren SADC, Kasım 2024'te Mozambik ile ilgili olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmişti. Ramaphosa, bu toplantıda alınan kararların önemine dikkat çekti.