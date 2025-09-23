Ramaphosa: Uluslararası toplum Gazze için derhal harekete geçmeli

Ramaphosa: Uluslararası toplum Gazze için derhal ve birlikte harekete geçmeli

BM konferansında güçlü çağrı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, uluslararası toplumun Gazze için derhal ve birlikte harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Ramaphosa, Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Ramaphosa, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin varlığı konusundaki kararlılıklarını yineleyerek, "İsrail'in Filistin Devleti'nin kurulmasını fiilen imkansız hale getirme çabalarına rağmen, küresel çoğunluk bu ideali sürdürmeye devam etmelidir." dedi.

Ramaphosa, İsrail'in eylemlerine ilişkin endişelerini aktararak, ülkelerin Gazze'deki duruma ilişkin dehşetini şu sözlerle dile getirdi: "Durum, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarının tamamını ilhak etme yönündeki açık beyanıyla daha da kötüleşmiştir." Ayrıca, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım ve ağır savaş suçları iddialarının ve Batı Şeria'da gasbettiği toprakların genişletilmesinin uluslararası endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Ramaphosa, BM kararları ile Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) geçici önlemleri ve danışma görüşlerinin "derhal ve tam olarak hayata geçirilmesi" gerektiğine dikkat çekti ve "İsrail de dahil olmak üzere tüm devletler, uluslararası hukuk kapsamındaki ortak yükümlülüklerimize uymalıdır." ifadesini kullandı.

Konuşmasında, BM'nin 80. yılında tüm üye devletlere Filistin'i tanıma çağrısı yapan Ramaphosa; küresel tanınma, derhal ateşkes, uluslararası hukuka saygı, toprak gasbının durdurulması ve Gazze'ye insani yardımın sağlanması gerekliliğini vurguladı.

Ramaphosa, "Gazze'nin tüm bölgelerinde halkın kıtlıkla karşı karşıya olmasında derin endişe duyduklarını" belirterek, "Gazze'ye tüm hava, kara ve deniz sınırlarından engelsiz insani yardım erişimi çağrısına destek verdiklerini" söyledi.

Son olarak Ramaphosa, konferansın sonuç belgesinde belirtilen tedbirlerin kalıcı barış için kritik bir ivme sağlayacağına inandıklarını ifade ederek, "Uluslararası toplum Gazze için derhal ve birlikte harekete geçmelidir. Bu yalnızca uluslararası barış ve güvenlik için değil, aynı zamanda varlığı tehdit altında olan insanları korumak için de zorunludur." dedi ve "Çok beklenen Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik somut destek dalgasını memnuniyetle karşılıyoruz." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.