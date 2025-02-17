Ramazan Alışverişinde Tüketici Uyarıları: Fiyat Kontrolleri Yapılmalı

Ramazan Alışverişinde Tüketici Uyarıları

Tüketiciler Derneği, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Genel Başkan Levent Küçük, iftar ve sahurda tüketilecek gıda ürünlerinin alışverişinde dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

İhtiyaç Duyulan Kadar Alışveriş Yapın

Küçük, “İhtiyaç duyulan kadar iftarlık ve sahurluk ürünlerin satın alınması birinci kural olmalı.” diyerek, alışveriş listesi yapmanın önemine değindi. Özellikle Ramazan ayının ilk haftasında bazı işletmelerin fiyat güncellemeleri yapabileceğini hatırlatan Küçük, tüketicilerin ani taleplerinin fiyat artışına yol açabileceğine dikkat çekti.

Fiyat Araştırması Yapılmalı

Fiyat araştırması yapmanın önemini vurgulayan Küçük, restoran ve lokantalarda fiyat listeleri olup olmadığını kontrol etmenin de kritik olduğunu belirtti. Ayrıca, fiyat etiketi olmadan yapılan satışların Ticaret il müdürlüklerine veya belediyelere şikayet edilebileceği hatırlatıldı.

Son Kullanma Tarihine Dikkat Edin

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal ise, satın alınan ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Ramazan’da artan talep nedeniyle fiyatların yükselmesine karşı önlem alınmalı ve ürün etiketleri kontrol edilmelidir.” diye uyardı.

Alışveriş Listesi Hazırlayın

Küçük, alışverişe gitmeden önce bir liste hazırlamanın ve yalnızca ihtiyaç duyulan ürünleri almanın, fahiş fiyat artışlarını önleyebilmek adına önemli olduğunu vurguladı.

Hayırseverler İçin İpuçları

Hayır amaçlı ramazan kolisi hazırlayacaklar için de önerilerde bulunan Koçal, hazırlanan paketlerin içeriğinin kontrol edilmesini, merdiven altı ürünlerden kaçınılmasını ve ürünlerin son kullanma tarihine dikkat edilmesini önerdi. Ayrıca, bu süreçteki sorunlar için Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na başvurulabileceğini belirtti.