Ramazan Bayramı Seyahati ve Kakao Piyasasındaki Düşüş Gündemde

RAMAZAN BAYRAMI SEYAHATİ İÇİN 3,5 MİLYON KİŞİ YOLA ÇIKACAK

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Ramazan Bayramı tatili boyunca günde yaklaşık 8 bin 500 otobüs yolcu taşıyacağını belirtti. Yıldırım, "Bu haftanın ortasından itibaren otobüs seferlerinde yoğunluk yaşanacak" dedi. Yaklaşık 3,5 milyon kişinin otobüsle seyahat etmesi bekleniyor.

KAKAO FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange verilerine göre, kakaonun ton başına fiyatı 2024'te 12 bin 931 dolara ulaşarak rekor seviyeyi test etti. Ancak, bu yıl fiyatlar yüzde 33,3 azalarak 8 bin doların altına indi. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, "Kısa vadeli fiyatlar yukarı yönlü olsa bile genel eğilimin satış yönünde olduğunu" ifade etti.

DERİN TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ARTMAKTA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle, Türkiye'de birçok alanda 12 ileri teknoloji firması doğrudan yatırım alırken, 3 firmaya dolaylı yatırım yapıldı. Bu firmaların, küresele açılma hedefi ve olumlu nakit akışı öngörebilen teknoloji odaklı kuruluşlar olduğu belirtiliyor.

MUHSİN YAZICIOĞLU ANILIYOR

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde helikopter kazasında hayatını kaybeden şair ve siyasetçi Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 16'ncı yıldönümünde anılıyor. Yazıcıoğlu'nun adı, memleketi Sivas ve hayatını kaybettiği Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok kentte yaşatılıyor.

EMTIA PİYASASINDAKİ GELİŞMELER

Bir haftada, altının ons fiyatı 3 bin 57 dolarla rekora ulaştı. Ancak, gümüş ve paladyum fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Baz metallerde ise bakır fiyatları yüzde 4,7 artarken, diğer bazı metallerde gerilemeler yaşandı.

ABD'DEN RUSYA-UKRAYNA İLİŞKİSİNE DİKKAT

Ünlü yatırımcı Jim Rogers, Rusya ve Ukrayna arasındaki olası barışın dünya için iyi olacağını ve tarım ile petrol fiyatlarını destekleyeceğini söyledi. Rogers, mevcut ekonomik sorunların yaklaşmakta olduğunu belirtti.

OTİZMLİ İKİZLER DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA MADALYA PEŞİNDE

21 yaşındaki Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül, Fransa'da düzenlenecek olan 2025 VIRTUS Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyor. Antrenörleri Elkamer Darel, "Fransa'dan mutlaka bir galibiyet alacağız" dedi.

SAMSUNSPOR AVRUPA LİGİ HEDEFİNDE

Trendyol Süper Lig'de üçüncü sırada yer alan Samsunspor, en yakın rakipleri Beşiktaş ve İkas Eyüpspor ile 7'şer puan farkla Avrupa Ligi hedefine yürüyüşünü sürdürüyor.

KONYASPORLU OĞULCAN GÜVERCİNLERLE RAHATLANIYOR

Yeşil-beyazlı takımın sporcusu Oğulcan Ülgün, güvercinlere olan ilgisiyle dikkat çekiyor. "Güvercinler benim hayatımın bir parçası. Onlar, beni rahatlatıyor" diyen Ülgün, bu hobisine kısa süreli de olsa zaman ayırıyor.