Ramazan Bayramı trafik kazaları: 38 kişi yaşamını kaybetti, 526 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin beşinci gününde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgi paylaştı. Yerlikaya'nın paylaşım platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bayram tatilinin beşinci gününde toplam 618 trafik kazası meydana geldi.

Tatil başlangıcından itibaren ise 339 bin 285 araç denetlendi ve 16 bin 650 araca diğer işlemler yapıldı. Yerlikaya, bayram tatilinin ilk beş gününde ise toplam 3 bin 71 trafik kazası yaşandığını, bu kazalarda 38 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 26 kişinin yaralandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin 5'inci günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde 618 trafik kazası meydana geldi. Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam; 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.



