Ramazan Değer, Melaye Ciziri Anısına 51 Kilometre Koştu

Triatlon sporcusu Ramazan Değer, Cizreli alim Melaye Ciziri anısına Habur Sınır Kapısı’ndan Şırnak’ın Cizre ilçesine 51 kilometre koştu. Olumsuz hava şartlarına rağmen Değer, parkuru tamamladı ve yol boyunca Cizre halkının desteğini aldı.

Koşunun seyri

Değer, sabahın erken saatlerinde 'Melaye Ciziri’ye selam getirmişem' sloganıyla Habur Sınır Kapısı’ndan hareket etti. Parkur boyunca yağmur ve fırtına etkili oldu; buna karşın yoldan geçen tır ve araç sürücüleri korna çalarak destek verdi. Sabah başlayan koşu, saat 14.00’te Kırmızı Medrese’de son buldu.

Karşılama ve mesaj

Bitiş noktasında Değer’i karşılayan Cizreliler, yaptığı etkinlik için kendisine teşekkür etti ve bir plaket takdim etti. Değer, etkinliğin anlamına ve amacına dikkat çekerek, bu topraklarda ilmin ve hikmetin nasıl filizlendiğini gençlere hatırlatmak istediğini söyledi.

Değer'in sözleri

Ramazan Değer, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 'Habur Sınır Kapısı’ndan Cizre’ye doğru 51 kilometrelik bir koşu gerçekleştirdik. Koşumuz, Melaye Ciziri’nin meftun olduğu Kırmızı Medrese’de son buldu. Halkın yoğun teveccühü ile çok güzel bir etkinlik oldu. Daha önce İsmail Ebul İz El-Cezeri’yi tanıtmak için İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçmiştim. Bu koşu ile de hem Melaye Ciziri’yi anmak hem de gençlere bu topraklarda ilmin ve hikmetin nasıl filizlendiğini hatırlatmak istedim. Son kilometrelerde yağış çok arttı ama hedefimden vazgeçmedim. Tır şoförleri korna çalarak destek verdi.'

