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Ramazan kolisi yaptırmak isteyene şok! Rekor zam

CHP Milletvekili Cevdet Akay, Ramazan paketlerindeki yüksek fiyat artışına dikkat çekerek, "Vatandaş darboğazda, ekonomi yönetimi bu konuda tedbir almıyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 12:19
Ramazan kolisi yaptırmak isteyene şok! Rekor zam

Ramazan Paketlerinde Fiyat Artışı CHP Milletvekili Tarafından Eleştirildi

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, ramazan paketlerindeki aşırı fiyat artışlarına dikkat çekti. Akay, yazılı bir açıklama yaparak, "Bir markette satılan en ucuz Ramazan paketi 2018 yılından bu yana yüzde 370 oranında artış göstermiş durumda. Uygun fiyatlı ramazan paketi 2018 yılında 49,90 lira iken, 2024 yılında 234,90 liraya yükselmiş durumda" ifadelerini kullandı.

ramazan

CHP Milletvekili, açıklamasında ayrıca ekonomi yönetimini eleştirerek, "Vatandaşın darboğazda olduğu bir dönemde, ramazan paketlerindeki bu aşırı fiyat artışları kabul edilemez. İktidarın kötü ekonomi yönetimi vatandaşın sofrasından da çalıyor" dedi.

Akay, işverenlerin çalışanlarına ramazan paketi alırken yaşadığı zorlukları da vurgulayarak, "Bir işveren, 2018 yılında çalışanlarına dağıtmak üzere 10 bin liraya 200 koli ramazan paketi alırken, 2024 yılında aynı paraya sadece 43 koli ramazan paketi alabiliyor" şeklinde konuştu.

Ramazan paketlerindeki fiyat artışlarının vatandaşları olumsuz etkilediğini belirten Akay, "Vatandaşlarımızı açlığın gölgesinde bırakan bu durum asla kabul edilemez. İktidar, gerçekçi bir ekonomik modelle bu sorunlara çözüm bulmalı" ifadelerini kullandı.

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