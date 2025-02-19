Ramazan Öncesi Et Fiyatlarındaki Spekülasyona Karşı Önlemler Alınıyor

Et Fiyatlarındaki Spekülatif Hareketler Yakından Takip Ediliyor

Ramazan ayı öncesinde Türkiye'de et fiyatlarındaki spekülatif hareketler dikkat çekiyor. Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan, bu hareketlere karşı piyasanın düzenlenmesi için sıkı tedbirler aldıklarını açıkladı.

ESK'nın Piyasa Regülasyon Çabaları

Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Piyasa müdahalelerimiz Tarım ve Orman Bakanlığı’nın politikalarıyla uyumlu. Tüketicinin alım gücünü gözeterek, kabul edilebilir fiyat politikalarının hakim olmasını sağlamak için tedbirler uyguluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kırmızı Et Sektöründeki Dalgalanmalar

Kırmızı et sektörünün sıkıntılar yaşadığını belirten Kayhan, son günlerdeki fiyat hareketliliğinin nedeninin yalnızca spekülasyon olduğunu ifade etti. “İlgisiz kişilerin piyasadaki yorumları ve beklentileri, arz kısıtlanmasına yol açıyor,” diye ekledi.

Piyasa Arzı ile İlgili Açıklamalar

Kayhan, Ramazan öncesi hem kasaplık hem de karkas et tedarikini sağladıklarını belirterek, “Piyasada şu an bir arz sıkıntısı yok. Fiyat dengesizliklerinin kaynağı spekülatif hareketlerdir.” açıklamasında bulundu.

Haksız Kazanca Karşı Mücadele

Kayhan, rekabet şartlarını yok eden yapılarla mücadele edeceklerini ve bu konuda ESK'nın piyasaya her türlü müdahaleyi yapacak güce sahip olduğunu vurguladı.

Kırmızı Et Üretiminde Hedefler

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, kırmızı et sektörünün gıda güvenliği ve ekonomik büyüme açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. 2002 yılında 778 bin ton olan kırmızı et üretiminin, 2023 yılında %206 artışla 2 milyon 384 bin tona ulaştığını ifade etti.

Kendi Kendine Yeten Ülke Olma Hedefi

Çelik, ülkenin kırmızı et yeterlilik oranını %95,2 seviyesine çıkardıklarını ve önümüzdeki yıllarda bu oranı %100’e ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti. Ayrıca, “Gıda arz güvenliği ve üretim planlamasıyla 2025 yılında et arzında herhangi bir sorun yaşamayacağımızı öngörüyoruz.” diye ekledi.

Piyasa Takip Sistemleri ile Spekülatif Hareketler Önleniyor

Çelik, piyasa spekülasyonlarına karşı koymak amacıyla piyasa takip sistemlerinin etkin olarak kullanıldığını ve ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde gerekli müdahalelerin yapıldığını açıkladı.