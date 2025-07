Rasim Özdenören, Vefatının 3. Yılında Anıldı

"Gül Yetiştiren Adam" Rasim Özdenören Anıldı

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rasim Özdenören, vefatının üçüncü yılında, Mihrişah Valide Sultan Haziresi’ndeki kabri başında anıldı. Anma etkinliğinde katılımcılara gül ve Özdenören'in eserlerinden alıntıların yer aldığı kitap ayracı hediye edildi.

Özdenören'in Eserleri Yaşatılıyor

Anma programının başlangıcında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Özdenören için dualar okundu. Katılımcılar arasında yer alan İstanbul Valisi Davut Gül, “Bizler Rasim üstadımızı bu milletin bir kıymetli değeri olarak kabul ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Makamı ali olsun,” diyerek Özdenören’e duyduğu özlemi dile getirdi.

Aile Üyeleri ve Duygusal Anılar

Özdenören'in damadı Osman İlter, yazarın son döneminde ani bir kararla Eyüpsultan’a gelmek istediğini aktararak, “Sezai Karakoç ile olan anısını hatırlatmak isterim; mezarlarımızı yan yana gördüğümüzü söyledi,” dedi.

Özdenören’in kızı Merve İlter ise babasını özlemle andığını belirterek, “Eserleriyle yaşamaya devam ediyor. Gençlerin üzerinde bir eli var; bu beni mutlu ediyor,” ifadelerini kullandı.

Katılımcıların Düşünceleri

Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Özdenören’in “milli, manevi duyguları” geliştiren bir abid olduğunu söyleyerek, “Hem edebi yazılarıyla hem de idealist yaşamıyla örnek olmuştur,” şeklinde duygularını ifade etti.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Özdenören’in Türk edebiyatına katkılarından bahsederken, “Yedi Güzel Adam’dan biri olarak çok büyük bir etki bırakmıştır,” dedi.

Rasim Özdenören'in Anıları ve Mirası

TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, Özdenören ile uzun yıllara dayanan dostluğuna vurgu yaptı ve “Onun keskin zekası ve gözlem yeteneği, edebi tarafının öne çıkmasında büyük rol oynadı. Mizahı çok seven ve sinemayla ilgilenen bir büyüğümüzdü,” sözlerini ekledi.

Yazar Eren Kahraman, Özdenören’in dostluk özelliklerini vurgulayarak, “Tanımayanların kıskanacağı bir dostluğu vardı. Hayatında her an sanatı ve sinemayı seven bir insandı,” diye belirtti.

Anma programına Rasim Özdenören’in eşi Ayşe Özdenören, torunları ve edebiyat severlerin yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de katıldı. Program, birçok katılımcının desteklediği geniş bir toplulukla gerçekleştirildi ve Özdenören’in edebi mirasını yüceltmek için önemli bir fırsat sundu.

