DOLAR
40,44 -0,07%
EURO
47,63 -0,24%
ALTIN
4.407,03 1,07%
BITCOIN
4.755.080,87 1,83%

Rasim Özdenören, Vefatının 3. Yılında Anıldı

Ünlü yazar Rasim Özdenören, vefatının 3. yılında anma programıyla yad edildi. Eserleri ve derin etkisi hâlâ yaşamını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 22:25
Rasim Özdenören, Vefatının 3. Yılında Anıldı

"Gül Yetiştiren Adam" Rasim Özdenören Anıldı

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rasim Özdenören, vefatının üçüncü yılında, Mihrişah Valide Sultan Haziresi’ndeki kabri başında anıldı. Anma etkinliğinde katılımcılara gül ve Özdenören'in eserlerinden alıntıların yer aldığı kitap ayracı hediye edildi.

Özdenören'in Eserleri Yaşatılıyor

Anma programının başlangıcında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Özdenören için dualar okundu. Katılımcılar arasında yer alan İstanbul Valisi Davut Gül, “Bizler Rasim üstadımızı bu milletin bir kıymetli değeri olarak kabul ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Makamı ali olsun,” diyerek Özdenören’e duyduğu özlemi dile getirdi.

Aile Üyeleri ve Duygusal Anılar

Özdenören'in damadı Osman İlter, yazarın son döneminde ani bir kararla Eyüpsultan’a gelmek istediğini aktararak, “Sezai Karakoç ile olan anısını hatırlatmak isterim; mezarlarımızı yan yana gördüğümüzü söyledi,” dedi.

Özdenören’in kızı Merve İlter ise babasını özlemle andığını belirterek, “Eserleriyle yaşamaya devam ediyor. Gençlerin üzerinde bir eli var; bu beni mutlu ediyor,” ifadelerini kullandı.

Katılımcıların Düşünceleri

Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Özdenören’in “milli, manevi duyguları” geliştiren bir abid olduğunu söyleyerek, “Hem edebi yazılarıyla hem de idealist yaşamıyla örnek olmuştur,” şeklinde duygularını ifade etti.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Özdenören’in Türk edebiyatına katkılarından bahsederken, “Yedi Güzel Adam’dan biri olarak çok büyük bir etki bırakmıştır,” dedi.

Rasim Özdenören'in Anıları ve Mirası

TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, Özdenören ile uzun yıllara dayanan dostluğuna vurgu yaptı ve “Onun keskin zekası ve gözlem yeteneği, edebi tarafının öne çıkmasında büyük rol oynadı. Mizahı çok seven ve sinemayla ilgilenen bir büyüğümüzdü,” sözlerini ekledi.

Yazar Eren Kahraman, Özdenören’in dostluk özelliklerini vurgulayarak, “Tanımayanların kıskanacağı bir dostluğu vardı. Hayatında her an sanatı ve sinemayı seven bir insandı,” diye belirtti.

Anma programına Rasim Özdenören’in eşi Ayşe Özdenören, torunları ve edebiyat severlerin yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de katıldı. Program, birçok katılımcının desteklediği geniş bir toplulukla gerçekleştirildi ve Özdenören’in edebi mirasını yüceltmek için önemli bir fırsat sundu.

Yedi Güzel Adam'dan biri olarak tanınan Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rasim Özdenören...

Yedi Güzel Adam'dan biri olarak tanınan Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rasim Özdenören, vefatının 3. yılında Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ndeki kabri başında yad edildi.

Yedi Güzel Adam'dan biri olarak tanınan Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rasim Özdenören...

Yedi Güzel Adam'dan biri olarak tanınan Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rasim Özdenören, vefatının 3. yılında Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ndeki kabri başında yad edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Şirinçavuş Mahallesi'nde Arazi Yangınına Müdahale Devam Ediyor
2
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 336 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
3
Cengiz Özkan, Hatay'daki Konserini Şehitler İçin Yarıda Bıraktı
4
Arnavutluk'ta Filistin'e Destek Gösterisi: Greta Thunberg de Yer Aldı
5
Çankırı'da Yangın: 100 Dekar Arazi Zarar Görürken Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu
6
Orman Yangınında 10 Kahraman Şehit Oldu
7
Samsun'da 489 Polis Adayı Mezun Oldu

İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor: 6 Saatten Fazla Sürecek

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı