Rasim Şişman: Haciz İddialarına Yanıt — Beşiktaş'ta Hizmetler Kesintisiz

Yayın Tarihi: 06.12.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 00:10
Belediye Başkan Vekili Şişman: Hizmetler aksamıyor

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik çıkan haciz iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Şişman, Palanga Caddesi'ndeki Fen İşleri Müdürlüğü Bakım Onarım Atölyesi'nde kış hazırlıklarını incelerken belediyenin çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Başkan Vekili Şişman açıklamasında şunları ifade etti:

"Şu anda Palanga’da Fen İşleri garajımızdayız. Kış hazırlıklarımızı gözden geçiriyoruz. Dünden bu yana basında sıkça yer alan belediyemizde uygulanan bir haciz işlemine dair sizleri bilgilendirmek istedim. Belediyemizin çeşitli borçları var. Bunların bir kısmını ödüyoruz bir kısmını yapılandırdık, bir kısmını öteledik. Ama finansal olarak çok doğru bir yolda ilerliyoruz. Zaman zaman firmalara olan borçlarımızdan kaynaklı olarak da bu tarz hiç istemediğimiz gelişmeler yaşanabilir. Ben bunun çalışma arkadaşlarımızın da komşularımızın da motivasyonunu bozmasını hiç arzu etmem. Dolayısıyla moralimizi yüksek tutalım. Her şey kontrolümüz altında. Çok iyi yolda ilerliyoruz. Önümüzdeki günlerde sizlerle yeni hizmetlerimizi buluşturacak olmanın hazırlığı, sabırsızlığı içerisindeyiz. Dolayısıyla ben hiçbir çalışma arkadaşımızın ya da komşularımızın bu haberlerden etkilenmesini, ümitsizliğe kapılmasını istemem. Dimdik ayaktayız, hizmetlerimiz kesintisiz biçimde devam ediyor. Enerjimiz, motivasyonumuz çok yüksek. Buradan her birinizi ayrı ayrı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Her şey kontrolümüz altında. Dimdik ayaktayız; hizmetlerimiz kesintisiz biçimde devam ediyor.

