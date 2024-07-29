Refah Kentinde Su Krizi: İsrail'in Saldırıları Sonucu Kaybedilen Kaynaklar

İsrail, Refah Kentinin Su Kaynaklarını Yok Ediyor

Refah Belediye Başkanı Ahmed Sufi, İsrail ordusunun mayıs ayının ilk haftasından bu yana sürdürdüğü kara saldırıları sonucunda kentin su kaynaklarının %40'ını kaybettiğini açıkladı.

Altyapı Tahrip Ediliyor

Sufi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Refah'a yönelik hava saldırıları devam ediyor. Binalar, tesisler, su ve kanalizasyon şebekesi gibi kamu alanları sistematik olarak yok ediliyor," dedi.

Başkan Sufi, Refah'ın güney bölgesinin tamamen yıkıldığını ve kentin afet bölgesi haline geldiğini belirtti. "Kentin %35'ini oluşturan bu mahalleler tamamen yerle bir edildi," şeklinde konuştu.

İnsanlık Suçu İhlalleri

Tel Sultan Mahallesi'ndeki su deposunun bombalanmasına da dikkat çeken Sufi, "Bu, işgal suçlarının bir parçasıdır" ifadesini kullandı. Saldırının ardından içme suyu krizinin daha da kötüleştiğini belirten Sufi, Refah kentinde ciddi bir su sıkıntısının yaşandığını vurguladı.

Yardım Çağrısı

Sufi, İsrail'in saldırılarının durdurulması, sınır kapılarının açılması ve gerekli yardım ekipmanlarının ulaştırılması çağrısında bulundu.

İsrail Ordusu Olayı Soruşturuyor

Haaretz gazetesine göre, İsrail ordusu, Refah kentindeki su deposunun kendi askerleri tarafından patlatıldığını kabul etti ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığı da bildirildi.

Ölü Sayısı Giderek Artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucunda 39,363 Filistinli hayatını kaybetti, 90,923 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce kişinin olduğu tahmin ediliyor. Sonuç

Refah kenti, İsrail'in saldırıları nedeniyle ciddi bir yıkım ile karşı karşıya ve halk temel su ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşıyor.