Reformcu Yahudilerden Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

Reformcu Yahudiler, Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki Gösterdi

ABD'deki reformcu Yahudi toplulukları, Başkan Donald Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve buradaki Filistinlileri zorla yerinden etme planının bölgesel istikrarsızlığa yol açacağını belirtti.

Yahudi Kuruluşlarından Ortak Açıklama

Aralarında Reform Yahudiliği Birliği, Amerikan Hahamlar Merkez Konferansı ve Reform Yahudiliği Kadınları gibi derneklerin de bulunduğu 7 ABD'li Yahudi kuruluşu, yazılı bir açıklama yaparak, "Trump'ın Gazze Şeridi'ne bir gayrimenkul geliştirme planı çerçevesinde el koyma önerisini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Bu ister spontane bir söylem isterse ciddi bir planın ilk tohumu olsun, gerçekçi değildir ve tehlikelidir. 2 milyon Filistinlinin Gazze'den belirsiz yerlere nakledilmesi ve ABD'nin Gazze üzerinde hakimiyet kurması, ayrı bir bölgesel istikrarsızlığa yol açacaktır" denildi.

İsrail İçin Ciddi Güvenlik Riskleri

Söz konusu planın, İsrail için ciddi güvenlik riskleri oluşturacağı vurgulandı. Açıklamada, bu düşüncenin, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını zayıflatacağı, mevcut ateşkesin ve esirleri serbest bırakma anlaşmasının geleceğini de tehlikeye atacağına işaret edildi.

Trump'ın Gazze Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve orada patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden sorumlu olacağını ifade etmişti.

Trump, Gazze'nin artık tamamen yıkılmış bir alan olduğunu belirterek, buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savundu. "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız" şeklinde ifadelerde bulundu.