Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza! Otel sorgularında yetersiz kaldı

Rekabet Kurulu'ndan Google'a 482 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, önemli bir karara imza atarak Google'a 482 milyon TL para cezası verdi. Bu ceza, Google'ın yerel arama hizmetleri soruşturmasında otel sorguları ile ilgili tedbir önerilerini yerine getirmediği gerekçesiyle kesildi.



Rekabet Kurulu'nun 2021 yılında başlattığı yerel arama hizmetleri soruşturmasında Google'a, arama sonuçlarında kendi ürünlerine ve hizmetlerine öncelik vermemesi gibi çeşitli tedbirler önerilmişti. Kurul, Google'ın bu tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 2023 yılında günlük para cezası uygulamaya başlamıştı.

Google, otel sorguları ile ilgili tedbir önerilerini yerine getirmediği gerekçesiyle toplam 482 milyon TL para cezasına çarptırıldı. Bu karar, yerel arama hizmetleri soruşturmasında Google'a verilen süreli para cezasının da sonlanmasına sebep oldu.