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Rekabet Kurumu, Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarını Denetliyor

Rekabet Kurumu, Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı denetimlerin artacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:45
Rekabet Kurumu, Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarını Denetliyor

Rekabet Kurumu, Ramazan Öncesinde Kırmızı Et Fiyatları İçin Önlem Alıyor

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ramazan ayı öncesinde kırmızı et sektöründeki fiyat dalgalanmaları hakkında uyarıda bulundu. Küle, "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla tarafı içine alacak şekilde genişleteceğiz," dedi.

AA muhabirine konuşan Küle, kırmızı et piyasasına yönelik denetimlerin iki boyutu olduğuna dikkat çekti. Hem kuruluş uzmanlarının firmalarda habersiz inceleme yaptığını hem de fiyatları sürekli takip ve analiz ettiklerini vurguladı.

Artan Denetimler ve Uyarılar

Küle, tarım ve gıda sektörüne yönelik inceleme ve ceza uygulamalarının artarak devam edeceğini belirterek, "Ramazan ayı öncesi fiyat dalgalanmaları konusunda tüm kesimleri uyarıyoruz," ifadesini kullandı. “Vatandaşlarımızın makul fiyatla gıda tedarik etmesi önceliklerimiz arasındadır,” dedi.

Sosyal Medyada Manipülasyon Uyarısı

Küle, ramazan öncesinde sektörde faaliyet gösteren firmalar ve bazı birlik başkanlarının fiyatlara ilişkin açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. Ayrıca, sosyal medya aracılığıyla kırmızı et fiyatları hakkında manipülatif söylemlerin gözlemlendiğine dikkat çekerek, tüm sektör paydaşlarını yakından takip ettiklerini söyledi. Küle, arz-talep dengesi dışında fiyat artışı yaratacak davranışlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Cezalar Yüksek Olabilir

Rekabet Kurumu Başkanı, maliyetlerle ilişkilendirilemeyen manipülatif fiyat dalgalanmalarının, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal şüphesi doğurduğunu belirtti. "Para cezalarımız çok yüksek miktarlara ulaşabilmektedir. Bu nedenle sektördeki tüm paydaşlar, fiyatlarını kendi maliyetleri ölçüsünde başka hiçbir etkiye maruz kalmadan oluşturmalıdır," dedi.

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