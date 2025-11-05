Rektör Özkan: Myra'da 2009'dan Bu Yana Süren Kazılar Gurur Verici

Ziyaret ve katılımcılar

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Demre'de kazı çalışmaları süren Myra ve limanı Andriake Antik Kentleri'ni ziyaret etti.

Gezide Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurşen Adak ile Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Adak de yer aldı.

Kazı çalışmaları hakkında bilgilendirme

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Myra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik ile kazı ekibi, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve beraberindeki heyeti karşıladı ve kazı çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Prof. Dr. Nevzat Çevik, kazı çalışmalarının 2009 yılında başladığını; o günden bu yana ortaya çıkarılan eserleri ve yürütülen çalışmaları antik kent gezisi sırasında anlattı.

Rektör Özkan'ın değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi: "Patara Antik Kenti’ne ve Myra Antik Kenti’ne bir gezi düzenledik. Her iki antik kentimizin kazı alanlarının da Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve kazı ekipleri tarafından yürütülüyor olması gurur verici."

Özkan, Myra Antik Kenti'nin Demre ilçesine kültür, tarih ve turizm alanında yeni bir kimlik kazandırdığını belirterek, kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürütüldüğünü hatırlattı.

Rektör ayrıca, "Üniversitemiz adına kazı başkanlığını yapan değerli hocamız Prof. Dr. Nevzat Çevik'in de verdiği bilgiler doğrultusunda, kazı çalışmalarının 2009 yılında başlamasına rağmen Myra’da yer alan Roma Dönemi Tiyatrosu, Akropolisi ve limanı Andriake yerleşiminin gün yüzüne çıkarılarak ve Likya Uygarlıkları Müzesi de açılarak ziyaretçilerinin ilgisine sunulmuştur. Üniversitemiz hocalarının hem Antalya’mızın hem de ülkemizin tarih, kültür, arkeoloji, araştırma ve turizmine katkıları son derece büyüktür" ifadelerini kullandı.

