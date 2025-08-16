Remzi Çayır, Milli Yol Partisi Kahramanmaraş İl Binasını Açtı

Açılış töreni ve muhtar dernekleri ziyaretleri

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin Kahramanmaraş teşkilatı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılış öncesinde Büyükşehir Muhtarlar Derneği ve Onikişubat Muhtarlar Derneği ziyaret edildi. Çayır, ziyaretlerde yerel temsilcilerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Törene parti yöneticileri ve üyelerin katılımıyla devam edildi. Çayır, törende yaptığı konuşmasında yaşamın kutsal, insanın ise en değerli varlık olduğunu belirterek, sistemlerinin temelinde bu anlayışın bulunduğunu ifade etti.

Dua edilmesinin ardından Çayır ve beraberindekiler parti il binasının açılışını gerçekleştirdi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin Kahramanmaraş Teşkilatı binasının açılışını gerçekleştirdi.