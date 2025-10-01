Resmi Gazete: BMGK Kararıyla Mal Varlıkları Dondurulan Kişi ve Kurumlara Yeni Eklemeler

Resmi Gazete'de BMGK Kararıyla Mal Varlıkları Dondurulanlar Listesine Eklemeler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları çerçevesinde mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumlara ilişkin değişiklikleri içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararın kapsamı ve yasal dayanağı

Yayımlanan karar, başlığı itibarıyla "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1718 (2006) Sayılı ve Müteakip Kararları ile 2231 (2015) Sayılı Kararının Uygulanması Hakkındaki 24/2/2021 Tarihli ve 3578 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki EK-5 Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" olarak yer aldı.

Kararda, EK-5 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekin yürürlüğe konulmasına ilişkin işlem, 7262 sayılı Kitli İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine dair Kanun'un 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karara bağlandı. Kararın eki, 1 Ekim 2025 tarihli ve 10438 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde EK-5 listesine eklemeler yapıldığını hükme bağlıyor.

Kararda ayrıca, mal varlığı dondurulan gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu kararlara karşı başvurularını 7262 sayılı kanunun 2'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Denetim ve İşbirliği Komisyonu'na yapabileceği ve başvuruların BMGK'ye iletilmek üzere değerlendirileceği belirtildi.

Kararın 1 Ekim 2025'ten itibaren yürürlüğe gireceği ve hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Mal varlığı dondurulan gerçek kişiler

Dawood Agha-Jani, Amir Moayyed Alai, Behman Asgarpour, Mohammad Fedai Ashiani, Abbas Rezaee Ashtiani, Haleh Bakhtiar, Morteza Behzad, Seyyed Hussein Hosseini, Ali Hajinia Leilabadi, Hamid-Reza Mohajerani, Jafar Mohammadi, Ehsan Monajemi, Houshang Nobar, Mohammad Qannadi, Amir Rahimi, Javad Rahiqi, Abbas Rashidi, M. Javad Karimi Sabet, Seyed Jaber Safdari ve Ghasem Soleymani

Mal varlığı dondurulan kuruluşlar

İran Atom Enerjisi Kurumu, Bank Sepah ve Bank Sepah International, İsfahan Nükleer Yakıt Araştırma ve Üretim Merkezi (NFRPC) ve İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi (ENTC), First East Export Bank, İrano Hind Shipping Company, Irisl Benelux NV, Jabber İbn Hayan, Karaj Nükleer Araştırma Merkezi, Kavoshyar Company, Mesbah Energy Company, Modern Industries Technique Company, Novin Energy Company, Tarım ve Tıp Nükleer Araştırma Merkezi, Pars Trash Company, Pishgam Energy Industries, South Shipping Line İran ve Tamas Company