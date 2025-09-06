Resmi Gazete'de Rektör Atamaları: 5 Üniversiteye Yeni Rektörler
Atama kararları ve atanan isimler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında beş üniversitenin rektörlüğüne yeni atamalar yapıldı.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Rektörlüğe Prof. Dr. Adem Aslan atandı.
Boğaziçi Üniversitesi: Rektörlüğe Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi: Rektörlüğe Prof. Dr. Çavlan Çiftçi atandı.
İzmir Demokrasi Üniversitesi: Rektörlüğe Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu atandı.
Marmara Üniversitesi: Rektörlüğe Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı.
Yasal dayanak: Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.