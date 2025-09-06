DOLAR
Resmi Gazete'de Rektör Atamaları: 5 Üniversiteye Yeni Rektörler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversitenin rektörlüğüne atama yaptı; atama kararları ve gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararları ve atanan isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında beş üniversitenin rektörlüğüne yeni atamalar yapıldı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Rektörlüğe Prof. Dr. Adem Aslan atandı.

Boğaziçi Üniversitesi: Rektörlüğe Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi: Rektörlüğe Prof. Dr. Çavlan Çiftçi atandı.

İzmir Demokrasi Üniversitesi: Rektörlüğe Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu atandı.

Marmara Üniversitesi: Rektörlüğe Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı.

Yasal dayanak: Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

