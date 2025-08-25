Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

EPDK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın yeni kararları Resmi Gazete'de ilan edildi. Kurul kararları, enerji piyasasının işleyişini etkileyecek kapsamlı düzenlemeler ve özellikle doğal gaz dağıtımına yönelik önemli yatırım tavanı revizyonlarını içeriyor.

Enerji Piyasası Bildirim Sistemi baştan düzenlendi

EPDK'nın 23 Ağustos 2025 tarihli Kurul kararıyla, Enerji Piyasası Bildirim Sistemi'nin kullanım talimatında kapsamlı değişikliklere gidildi. Bu değişiklik kapsamında elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösteren tüm lisans sahibi tüzel kişilerin uymakla yükümlü olduğu bildirim yükümlülük tabloları tamamen yeniden düzenlendi.

Kurul, yapılan güncellemeyle piyasa verilerinin daha şeffaf, düzenli ve etkin toplanmasını hedeflediğini belirtti. Sektör uzmanları ise bu adımın piyasa denetimini kolaylaştıracağını, veri akışını standartlaştırarak analizlerin doğruluğunu artıracağını ve piyasa öngörülebilirliğini güçlendireceğini ifade etti.

Isparta ve Burdur'a devasa yatırım tavanı revizyonu

Günün öne çıkan kararı ise Torosgaz Isparta Burdur Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2022-2026 dönemine ilişkin yatırım tavanlarında yapılan önemli revizyon oldu. EPDK, şirketin 8 Eylül 2022'de belirlenen yatırım planını, güncel ekonomik koşullar ve bölgedeki artan enerji talebi doğrultusunda yeniden düzenledi.

Yeni karar doğrultusunda şirketin yıllara göre güncellenen yatırım tavanları şu şekilde:

2022: 82 milyon 652 bin 388 TL

2023: 57 milyon 343 bin 854 TL

2024: 66 milyon 587 bin 44 TL

2025: 115 milyon 67 bin 29 TL

2026: 165 milyon 657 bin 347 TL

Bunun yanı sıra EPDK, şirkete ek yatırım imkânı da tanıdı: 2025 yılı için 125 milyon TL ve 2026 yılı için 275 milyon TL olmak üzere toplam 400 milyon TL ek yatırım tavanı sağlandı.

EPDK, bu ek bütçenin Isparta ve Burdur'daki doğal gaz altyapısının genişletilmesi, arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve daha fazla haneye ile sanayi kuruluşuna temiz enerjinin ulaştırılması amacıyla kullanılacağını belirtti.