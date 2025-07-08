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Ressam Melis Doğan, Mardin'de Çocuklarla Resim Etkinliği Düzenledi

Mardin'in Midyat ilçesinde ressam Melis Doğan, çocuklarla resim yaparak sanat sevgisini aşılamak üzere bir etkinlik gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 20:32
Ressam Melis Doğan, Mardin'de Çocuklarla Resim Etkinliği Düzenledi

Mardin'de Sanat Dolu Bir Gün

Mardin'in Midyat ilçesinde, ressam Melis Doğan, "Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı" projesi kapsamında çocuklarla resim etkinliği düzenledi.

Proje ve Etkinlik Detayları

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projede, İstanbul'dan gelen Doğan, Midyat Belediyesinin ev sahipliğinde Midyat Millet Bahçesi'nde çocuklarla buluştu.

Sponsorların desteğiyle temin edilen resim malzemelerinin kullanıldığı etkinlikte, çocuklar akrilik boya çalışmaları yaparak hayallerindeki resimleri çizme fırsatı buldu.

Sanatın Birleştirici Gücü

Doğan, yaptığı açıklamada, 4 yıldır il il gezerek çocuklarla buluştuklarını ifade etti. Çocukları eğlendirerek bir sanat bağı kurmayı ve onlara sanat sevgisini aşılamayı amaçladıklarını söyledi. "Şu ana kadar 1000'e yakın çocuğa ulaştık. Amacımız sadece çocukları değil, tüm insanları bu projeye dahil etmek," dedi.

Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inandığını vurgulayan Doğan, "Bu yüzden bize destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz," ifadelerini kullandı.

Gelecek Hedefleri

Doğan, gelecek planları arasında ilk olarak bir şehirde sanat okulu açmayı ve bunu tüm illere yayarak çocukların sanat imkanlarından faydalanmalarını sağlamayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Çocukların Heyecanı

Etkinliğe katılan öğrencilerden Hira Erol, resim yapmayı çok sevdiğini ve etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Büşra Nur Kalaş ise, "Resim yapmayı çok seviyorum, hedefim resim öğretmeni olmak," diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Etkinliğe, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde ressam Melis Doğan, "Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı" projesi...

Mardin'in Midyat ilçesinde ressam Melis Doğan, "Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı" projesi kapsamında çocuklarla resim yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında İstanbul'dan kente gelen Doğan, Midyat Belediyesinin ev sahipliğinde Midyat Millet Bahçesi'nde düzenlenen resim etkinliğinde çocuklarla buluştu.

Mardin'in Midyat ilçesinde ressam Melis Doğan, "Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı" projesi...

Mardin'in Midyat ilçesinde ressam Melis Doğan, "Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı" projesi kapsamında çocuklarla resim yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında İstanbul'dan kente gelen Doğan, Midyat Belediyesinin ev sahipliğinde Midyat Millet Bahçesi'nde düzenlenen resim etkinliğinde çocuklarla buluştu.

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