Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

Reyhanlı Belediyesi, 657 sayılı Kanun kapsamında 3 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) alımı yapacak. KPSS P93 ≥60, P3 ≥65; başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 12:50
Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı Duyurdu

Hatay'ın Reyhanlı ilçe belediyesi, kamu personeli olmak isteyen adayları heyecanlandıran yeni bir istihdam ilanı yayımladı. Belediye, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) kadrolarına açıktan atama yoluyla toplam 3 memur alımı yapacağını açıkladı.

Kadro ve KPSS Şartları

İstihdam edilecek personelin tamamı Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında ve 9. dereceli kadroda görev yapacak. Kadro dağılımı ve KPSS şartları şöyle:

Lisans Mezunları (1 kişi): Hukuk, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri gibi lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabilecek. Bu kadroya başvuracak adayların 2024 KPSS'den P3 puan türünde en az 65 almaları gerekiyor.

Ön Lisans Mezunları (2 kişi): Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik ile Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü ön lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabilecek. Ön lisans kontenjanı için 2024 KPSS'den P93 puan türünde en az 60 şartı kondu.

Ortak Şartlar ve Diğer Koşullar

Her iki kadro için ortak bir gereklilik olarak adayların Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmaları veya öğrenimleri sırasında bilgisayar dersi aldıklarını resmi olarak belgelemeleri isteniyor.

Belediye ayrıca başvuruya hak kazanacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartları eksiksiz karşılamalarını şart koştu. Bu şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak yer alıyor.

Başvuru Tarihleri ve Gerekli Belgeler

Adaylar başvurularını 29 Eylül 2025 ile 03 Ekim 2025 tarihleri arasında mesai saatleri içinde tamamlamak zorunda. Bu tarihler dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru sırasında istenecek belgeler şunlardır:

Başvuru formu, kimlik fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesi, 2024 KPSS sonuç belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve bilgisayar yeterliliğini gösteren belge.

Başvuru Usulleri

Adaylar belgelerini istenen şekilde Reyhanlı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen teslim edebilecek, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebilecek veya belgelerini taratarak belediyenin [email protected] ([email protected]) e-posta adresine elektronik ortamda iletebilecekler.

Detaylı şartlar ve başvuru sürecine ilişkin ilanın resmi metni Reyhanlı Belediyesi tarafından yayımlandı; adayların ilanı dikkatle inceleyerek başvurularını belirtilen süre içinde tamamlamaları gerekiyor.

