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Rimini Kenti'nde Müsilaj Sorunu Hızla Yayılıyor

İtalya'nın Rimini kentinde tatil sezonunda müsilaj sorunu yoğunlaşıyor, tatilciler alternatif alanlara yöneliyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 18:35
Rimini Kenti'nde Müsilaj Sorunu Hızla Yayılıyor

Rimini'de Müsilaj Krizi

İtalya'nın doğusundaki Adriyatik Denizi kıyısındaki Rimini kentinde müsilaj sorunu baş gösterdi. Ülkenin ulusal basınında yer alan haberlere göre, bu ünlü tatil beldesinin sahil şeridi yoğun bir şekilde müsilaj ve fitoplanktonla kaplandı.

Uydu Görüntüleriyle Teyit Edildi

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından sağlanan uydu görüntülerinde, müsilaj yoğunluğunun belirgin şekilde görüldüğü ifade edildi. Müsilaj sorununun, tatil döneminde ortaya çıkması, tatilcilerin deniz yerine havuzları tercih etmelerine neden oldu.

Sosyal Medyada Şikayetler Artıyor

Birçok tatilci sosyal medya platformlarında, yıllardır bekledikleri deniz tatilinin, Rimini sahillerindeki müsilaj nedeniyle hayal olduğunu dile getirerek, duydukları hayal kırıklığını paylaştı.

Uzmanlar Uyarıyor

Konuyla ilgili açıklamalar yapan uzmanlar, müsilajın yoğun ve sümüksü bir madde olarak deniz tabanında ve yüzeyde biriktiğini belirtti. Bu durumun, son aylarda yaşanan yüksek sıcaklıklar ve yoğun yağışlar nedeniyle ortaya çıktığını vurguladı. Ayrıca artan tatlı su oranının Adriyatik Denizi’nde tuzluluğu azalttığı ve müsilajın hızla çoğalması için uygun bir ortam yarattığı kaydedildi.

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