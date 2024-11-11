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Riyad'da İİT-Arap Birliği Zirvesi: Filistin ve Lübnan'a Saldırılar Gündemde

Riyad'da başlayan İİT-Arap Birliği Zirvesi'nde İsrail'in saldırıları ele alınıyor. Veliaht Prens Bin Selman saldırıları kınadı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 23:32
Riyad'da İİT-Arap Birliği Zirvesi: Filistin ve Lübnan'a Saldırılar Gündemde

Riyad'da İİT-Arap Birliği Zirvesi Başladı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi, İsrail'in Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile ateşkesin ele alındığı bir ortamda başladı.

11 Kasım 2023 tarihinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in talimatları doğrultusunda düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani gibi birçok Arap ve Müslüman ülke lideri katıldı.

Veliaht Prens’in Açıklamaları

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, toplantının, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının gölgesinde gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Prens, "İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırımı kınıyoruz ve reddediyoruz." diyerek durumu net bir dille ifade etti.

Bin Selman, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yönetilen Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) üzerindeki yasaklamaların ve Lübnan'a yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ayrıca, İran'a yönelik saldırıların da kesin bir şekilde reddedildiğini ifade etti.

Filistin Devletinin Kurulması ve İki Devletli Çözüm

Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğine değinen Bin Selman, iki devletli çözüm için daha fazla ülkenin desteğini seferber ettiklerini kaydetti. Filistin yönetiminin rolünün azaltılmasına karşı çıkıldığını belirterek, UNRWA'nın görevini yerine getirmesinin engellenmesinin üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Veliaht Prens, İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırıları ve bu durumun ülkenin güvenliğine tehdit oluşturduğunu da kınadı.

İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ilk toplantısı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilmesi planlanan Arap Birliği Zirvesi ile 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nin birleşmesi sonrasında 11 Kasım 2023 tarihinde yapılmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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