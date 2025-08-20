DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,66 0,09%
ALTIN
4.372,24 0%
BITCOIN
4.661.251,64 -0,38%

Rize Ardeşen'de Fırtına Deresi'nde Rafting Keyfi: Yerli ve Yabancı Turistler

Rize'nin Ardeşen ilçesinde ziyaretçiler, Fırtına Deresi'nin serin sularında yaklaşık 10 km'lik turlarda rafting yaptı; eğitim sonrası yerli ve yabancı turistler adrenalin yaşadı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:28
Rize Ardeşen'de Fırtına Deresi'nde Rafting Keyfi: Yerli ve Yabancı Turistler

Rize Ardeşen'de Fırtına Deresi'nde Rafting Keyfi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yerli ve yabancı ziyaretçiler, Fırtına Deresi'nin serin sularında rafting heyecanı yaşadı. Serinlemek ve adrenalin dolu anlar arayanlar, bölgedeki turlara yoğun ilgi gösterdi.

Rafting turları ve eğitim

Serinlemek ve adrenalin dolu anlar yaşamak isteyenler, yaklaşık 10 kilometrelik rafting turlarına katıldı. Ziyaretçiler, ekipler tarafından verilen eğitimin ardından deredeki zorlu parkurlarda doyasıya eğlendi.

Antrenörün mesajı

Aydın Aksoy, AA muhabirine, 7'den 70'e herkese Fırtına Deresi'nde güvenli şekilde rafting yapma heyecanını tattırmak istediklerini söyledi. Aksoy, yerli turistlerin yanı sıra yurt dışından da çok sayıda ziyaretçinin rafting için bölgeye geldiğini belirterek, "Gelenlere, raftingin tehlikesiz ve eğlenebilecekleri boyutta olduğunu gösteriyoruz. Raftingi Fırtına'da sevdirmeye devam edeceğiz. Fırtına Deresi'ni tüm insanlara tanıtıp, onlara bu suda rafting keyfini yaşatmaya devam edeceğiz. Herkese, çıkıp gelmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Ziyaretçi deneyimleri

Ürdünlü Muhammed Elsharif ise Fırtına Deresi'nde rafting yapmanın çok keyifli olduğunu ifade etti.

Muhammed Ali Sandıkçı (İstanbul'dan bölgeye gezmeye gelen) "Hayatımda ilk kez rafting yaptım. On numara bir eğlence oldu, çok eğlendim." diye konuştu.

Ailesiyle Lüleburgaz'dan Rize'ye gelen 11 yaşındaki Zeynep Zümra Tezcan ise, "Çok güzel geçti, çok mutlu oldum. Su biraz soğuktu, rüzgar da vardı ama çok eğlendim. Çok beğendim, tekrar yaşamak isterim bu duyguyu." ifadelerini kullandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde ziyaretçiler, Fırtına Deresi'nin serin sularında rafting heyecanı...

Rize'nin Ardeşen ilçesinde ziyaretçiler, Fırtına Deresi'nin serin sularında rafting heyecanı yaşadı. Serinlemek ve adrenalin dolu anlar yaşamak isteyenler, Fırtına Deresi'ndeki yaklaşık 10 kilometrelik rafting turlarına katıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde ziyaretçiler, Fırtına Deresi'nin serin sularında rafting heyecanı...

İLGİLİ HABERLER

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım
2
Tebriz Çarşısı'nda Sadıkıyye Pazarı'nda Yangın: 7 Dükkan Zarar Gördü
3
Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı ve Adli Süreç Başlatıldı
4
İspanya ve Portekiz'de Orman Yangınları: 30 Nokta ve 6 Bölgeyle Mücadele
5
Polonya'da tanımlanamayan cisim mısır tarlasına düşüp patladı
6
Ümraniye'de Hırsızlık Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
Bolu Dağı'nda Asfalt Yüklü Kamyon Devrildi — İstanbul Yönü Kapandı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi