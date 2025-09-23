Rize Çamlıhemşin'de Şiddetli Yağışta Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

Rize Çamlıhemşin'de teleferik zarar görmesi sonucu Kavak Mahallesi'nde mahsur kalan H.M, AFAD koordinasyonunda ARAF ekiplerince dereyi iple geçerek kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 11:45
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yoğun yağışın ardından Kavak Mahallesi'nde yaşayan H.M, evine ulaşımı sağlayan ilkel teleferiğin zarar görmesi sonucu mahsur kaldı.

Arama kurtarma operasyonu

Alınan bilgiye göre, üç gün sonra kadının yardım talebi üzerine AFAD koordinesinde dün akşam bölgeye Araf Arama Kurtarma (ARAF) ekipleri sevk edildi.

Dere üzerinden iple karşıya geçen ekipler, H.M'ye ulaştı. Başarılı operasyonla kadın, mahsur kaldığı evinden alınarak güvenli bölgeye tahliye edildi.

