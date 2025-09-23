Rize Çamlıhemşin'de şiddetli yağışta mahsur kalan kadın kurtarıldı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yoğun yağışın ardından Kavak Mahallesi'nde yaşayan H.M, evine ulaşımı sağlayan ilkel teleferiğin zarar görmesi sonucu mahsur kaldı.
Arama kurtarma operasyonu
Alınan bilgiye göre, üç gün sonra kadının yardım talebi üzerine AFAD koordinesinde dün akşam bölgeye Araf Arama Kurtarma (ARAF) ekipleri sevk edildi.
Dere üzerinden iple karşıya geçen ekipler, H.M'ye ulaştı. Başarılı operasyonla kadın, mahsur kaldığı evinden alınarak güvenli bölgeye tahliye edildi.