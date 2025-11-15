Rize'de Atmaca Güzellik Yarışması: 35 Atmaca Yarıştı

Rize’de düzenlenen Atmaca Güzellik Yarışması'nda Rize ve Artvin'ten 35 atmaca dört kategoride yarıştı; DMKP yetkilileri bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 17:40
Rize’de düzenlenen ‘Atmaca Güzellik Yarışması’ renkli görüntülere sahne oldu. Rize ve Artvin’de dededen kalma bir kültür olan atmacacılığın devamı için her yıl düzenlenen etkinliklerden biri, bir AVM’de gerçekleştirildi.

Yarışma Detayları

Toplam 35 atmaca, Kara Irkı, Sarı Irkı, Kızıl Irkı ve Beyaz Irkı kategorileri olmak üzere 4 grupta yarıştı. Atmacalar önce kayda alındı, ardından jüri karşısına çıkarılarak tüylerine ve duruşuna göre çeşitli kriterlerde değerlendirildi. Jüri tarafından verilen puanların toplamına göre ödül almaya layık atmacalar belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DMKP) yetkilileri etkinlik sırasında kontroller yaptı ve atmaca sahiplerine çeşitli bilgilendirmeler sundu.

Katılımcıların Görüşleri

İsmail Kurtuluş: Atmacasına öz evladı gibi baktığını ve her gün bakımını özenle gerçekleştirdiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı: Atmacamı Sarı kategorisinden yarışmaya katıyorum. Uzaktan görüldüğü kadar kolay değil. Atmaca bakmak her yiğidin harcı değil. Bakımı zor. Biz bunlara sanki kendi evladımızmış gibi bakıyoruz. Öz evladımız gibi bakıyoruz atmacalarımıza. Her gün taze etle besliyoruz, her gün suyunu değiştiriyoruz. Yerini elimizden geldiğince temiz tutmaya çalışıyoruz. Bu hayvanı ne kadar temiz tutabilirsek o kadar iyi. Yani bunlar evladımız gibi. Atmaca bakmak hastalık gibi bir şey. Buna başlayan bırakamaz

Ali Bengli: Çocukluğundan beri deden kalma kültürü sürdürdüğünü belirterek, Benim atmacam güzel bir kızıl atmacadır. Bu anlatılmaz, yaşanır. İddiam yok ama sevdam var. Biz bu atmacalara kendimizden iyi bakarız. Etle, kuşla bakarız bunlara. Kendimiz yiyemeyiz bunlara yediririz dedi.

Ersin Özdemir: Artvin’in Arhavi ilçesinden katılan yarışmacı, Atmacamıza güveniyoruz. Çocuğa bakar gibi atmacama bakıyorum. Suyunu, yemeğini, etini veriyoruz. Eve et alırken normal kestiriyorsun ama buna alırken bakıyorsun. Yağsız olacak, sinirleri alınmış olacak. Çocuk gibi bakıyoruz. Atama evin bir bireyi diye konuştu.

