Rize'de Baba Evini Yıkmadan Yenilediler

Ahşap yapı korunup arkasına beton bina inşa edildi

Rize’nin Çayeli ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan Şimşek ailesi, babadan kalan ahşap evin hatırasına zarar vermeyerek farklı bir çözüm tercih etti.

Ahşap ev hem deforme olmuş hem de aileye yetmemeye başlamıştı. Yenisini yapmak isteyen aile, ahşap yapıyı yıkmak yerine evin arka kısmına yeni bir bina inşa ederek iki yapıyı birbirine bağladı.

Önü ahşap, arkası beton olan bu görüntü görenleri şaşırtırken, aile hatıralarına sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

74 yaşındaki Hasibe Şimşek uygulamanın gerekçesini şöyle anlattı:

"Evin üst kısmı bozuktu. Kardeşlerim orayı yaptırdı. Alt kısım baba hatırasıydı o nedenle hiç bozmadık. Sadece yenileme işlemi yaptık, tahtalarına bakım yaptık, vernik sürdük, içini lambri yaptık. Öyle duruyor. Bu evde çok hatıralarımız var, çok şeyler yaşadık"

